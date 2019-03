I tanti dubbi sul voto tramite blockchain che Casaleggio deve chiarire

Rdc : niente ressa a Palermo - portali bloccati e tanti dubbi (2) : (AdnKronos) - In via Villa Filippina, in centro città, Rosa, che preferisce non dire il suo cognome, è seduta dietro la scrivania. Ma non può lavorare. "Il portale è bloccato", dice. "Ma non solo il mio - anche gli altri non possono fare niente - Io intanto ho raccolto tutto il materiale necessario

Peter Sagan non ha dubbi : “nella vita è certo solo che dobbiamo morire - ci sono cose più importanti del ciclismo” : Peter Sagan si sente più tranquillo e meno ‘obbligato’ a dimostrare il suo valore: lo slovacco convinto che nella vita esistano cose più importanti del ciclismo Dopo tre titoli iridati, sei maglie verdi conquistate al Tour de France e le oltre cento vittorie complessive ottenute in carriera, Peter Sagan sente di avere meno pressione su di se. Il leader della Bora-Hansgrohe, intervistato da ‘Ciclismo a Fondo’, ha ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 21 febbraio : Pesci con tanti dubbi nel cuore : Paolo Fox, Oroscopo di oggi: dubbi in amore per Pesci, Acquario cerca chiarezza nei sentimenti. I segni top e flop del 21 febbraio 2019.

I cantanti di Sanremo 2019 disertano Domenica In - assenti 8 degli artisti in gara tra dubbi e fumose motivazioni : Dopo la conclusione dl Festival, i cantanti di Sanremo 2019 disertano Domenica In in massa. Lo storico pomeriggio dedicato al riepilogo dei brani in gara non è stato frequentato da tutti gli artisti partecipanti che hanno preferito fare rientro in anticipo piuttosto che presentarsi in trasmissione da Mara Venier. Sono stati 8 gli artisti a preferire un'altro finale per la loro avventura sanremese, a cominciare da Ultimo che ha lasciato ...