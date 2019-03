Gossip Uomini e donne | Dal Corso e Teresa Langella sarebbero già una coppia

Gossip Uomini e Donne : Natalia si sbilancia su Andrea Zelletta : Natalia Paragoni di Uomini e Donne su Andrea Zelletta: “Credo in lui!” Come è noto, al Trono Classico di Uomini e Donne è ritornata Natalia Paragoni per Andrea Zelletta, il quale aveva raggiunto qualche giorno fa la ragazza nella Villa durante il weekend dedicato a Ivan Gonzalez, anche se in un secondo momento lo spagnolo aveva deciso di lasciare andare libera la sua corteggiatrice. In un’intervista per Uomini e Donne Magazine, ...

Uomini e Donne Gossip - Lorenzo sorprende Claudia : parole inaspettate : gossip Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: le parole di Riccardi sorprendono la Dionigi e non solo Sono senza dubbio la coppia più bella ed amata di questa nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno conquistato davvero tutti. Una volta fatta la scelta al castello, i due […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo sorprende Claudia: parole inaspettate proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri pensa ancora a Ida Platano? : Riccardo Guarnieri prima di Uomini e Donne lancia un messaggio a Ida? Riccardo Guarnieri è tornato sui social. Il cavaliere protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ed ex partecipante di Temptation Island, mancava da Instagram da diverso tempo. L’ultimo post di Riccardo risale infatti a circa due settimane fa. In queste ore Guarnieri ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra una foto scattata nel camerino di Uomini e ...

Uomini e Donne : Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? Il Gossip : Uomini e Donne, Emanuele Mauti si è fidanzato? Un messaggio e una foto insospettiscono i fan: il gossip Emanuele Mauti, dopo l’esperienza a Uomini e Donne e la fine della storia con Sonia Lorenzini (conosciuta all’interno della trasmissione), potrebbe aver ritrovato l’amore. Usiamo il condizionale perché, di fatto, non abbiamo avuto conferme ufficiali della cosa. […] L'articolo Uomini e Donne: Emanuele Mauti ha una nuova ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar Addati dice addio a Giordano Mazzocchi anche su Instagram : La storia d'amore tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è ufficialmente finita da qualche settimana, ma solo poche ore fa la ragazza ha trovato il coraggio di allontanarsi dall'ex fidanzato anche virtualmente. La tronista di Uomini e Donne ha smesso di seguire il romano su Instagram dopo che, nel gioco "Fammi una domanda", qualcuno l'aveva invitata a portare rispetto per il dolore che stanno provando i fan da quando la coppia è ...

Uomini e Donne Gossip - Valentina dopo Luigi : prime parole dopo la scelta : gossip Uomini e Donne, Valentina: l’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni torna sui social dopo la scelta Luigi Mastroianni ha fatto la sua scelta e Valentina è tornata a casa single. dopo diversi giorni dalla messa in onda della festa al castello di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è tornata attiva sui social. La giovane donna […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Valentina dopo Luigi: prime parole dopo la scelta proviene ...

Gossip Uomini e Donne - Teresa Langella ancora scossa : lo sfogo : Teresa Langella di Uomini e Donne delusa: il sostegno dei fan Ieri sera Teresa era tra gli invitati alla festa di fidanzamento di Ivan Gonzalez. In quella circostanza, parlando con l’opinionista Gianni Sperti, non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrando a tutti di essere ancora molto triste per tutto ciò che è successo nelle ultime settimane con Andrea Dal Corso. Motivo per cui tutti i suoi numerosi fan si sono immediatamente ...

Uomini e Donne Gossip - Valentina non è la scelta : la reazione e l’augurio : Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni non sceglie Valentina Galli: la reazione della corteggiatrice Valentina Galli è la non scelta di Luigi Mastroianni, che conclude il suo percorso a Uomini e Donne con Irene Capuano. Il tronista, come hanno fatto in precedenza Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, deve comunicare a Valentina che non è lei […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Valentina non è la scelta: la reazione e l’augurio ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Dal Corso replica alle parole di Martina : Andrea Dal Corso falso con Teresa? La rivelazione di Martina dopo Uomini e Donne Nelle prossime settimane i telespettatori del Trono Classico di Uomini e Donne assisteranno ad un nuovo episodio sulla scelta di Teresa Langella. L’ex tronista si è incontrata di nuovo con Andrea Dal Corso, dopo l’atteso e discusso confronto a tre. Dalla registrazione di ieri di Uomini e Donne è emerso che Andrea sia ancora molto legato a Teresa, tanto ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Dal Corso fa una confessione spiazzante : Andrea Dal Corso incontra di nuovo Teresa Langella: la confessione a Uomini e Donne E’ appena finita una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza, come riportato dalle anticipazioni pubblicate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it, c’è stato l’ennesimo confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Un confronto davvero accesissimo che ha ancora di più acceso gli animi in studio. Ma ...

Uomini e Donne Gossip - Lorenzo e Claudia : presentazioni in famiglia : Uomini e Donne gossip: per Lorenzo e Claudia arriva il momento delle presentazioni in famiglia Dopo oltre una settimana dalla scelta, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono felici di viversi il loro amore lontani dalle telecamere. Seppur sempre attaccati ad Instagram per regalare ai milioni di fan ogni momento vissuto insieme, i due lasciano trasparire […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia: presentazioni in famiglia ...

Gossip Uomini e Donne : Teresa Langella insidia Lorenzo Riccardi? : Teresa Langella tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a UeD Ieri si sono svolte le registrazioni dell’ultima puntata serale di Uomini e Donne. Nonostante il “no” di Andrea Dal Corso, Teresa Langella sarà tra i protagonisti del Trono Classico a sostenere Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez al castello. Oltre alla tronista partenopea, la puntata di venerdì prossimo vedrà in scena anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La ...

Gossip Uomini e Donne - Ivan sceglie Sonia : la risposta di lei : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino fidanzati: la nuova coppia di Uomini e Donne Ieri sera è stata registrata finalmente la scelta di Ivan Gonzalez. E in base alle anticipazioni pubblicate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it c’è stato un clamoroso colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Cos’è successo? In pratica Ivan di Uomini e Donne ha scelto Sonia Pattarino, la quale ha risposto sì. Una scelta un po’ inaspettata ...

Uomini e Donne anticipazioni - Ivan ha scelto Sonia : il Gossip : Uomini e Donne anticipazioni, Ivan Gonzalez fa la sua scelta e ricade su Sonia È tempo di scelte per il bel tronista spagnolo Ivan Gonzalez. Il pubblico che segue assiduamente Uomini e Donne ha notato che nelle ultime settimane Ivan è stato conteso tra Sonia e Natalia. Nella serata di martedì 25 febbraio lo spagnolo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Ivan ha scelto Sonia: il gossip proviene da gossip e Tv.