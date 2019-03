Cartella esattoriale al testimone di giustizia | Sono disperato

Mafia : Cartella esattoriale da 39mila euro a Cutrò - 'ho perso tutto - Cosa nostra ha vinto' : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) Una cartella esattoriale da quasi 39mila euro. Riscossione Sicilia bussa alla porta di Ignazio Cutrò, il testimone di giustizia che con le sue denunce ha fatto arrestare i boss della Mafia di Bivona, nell'Agrigentino. Un debito che il presidente d

Bollo auto 2019 : Cartella esattoriale - ecco i termini di pagamento : Bollo auto 2019: cartella esattoriale, ecco i termini di pagamento termini pagamento Bollo auto arretrato Spesso ci si chiede quali siano i termini di pagamento del Bollo auto, e soprattutto quelli relativi alla notifica di una cartella esattoriale. Come è ben noto, anche per pagare la cartella c’è un determinato lasso di tempo, ma come funziona il calcolo dei giorni? Da quando partono? Andiamo a riepilogare le principali informazioni utili ...

Bollo auto rottamata : Cartella esattoriale - come non pagarla : Bollo auto rottamata: cartella esattoriale, come non pagarla cartella esattoriale auto in rottamazione Abbiamo rottamato il nostro veicolo, pertanto non siamo più tenuti al pagamento del Bollo auto. Tuttavia, qualche anno dopo, ci viene notificata una cartella esattoriale, in cui ci viene richiesto il pagamento del Bollo dell’auto che abbiamo rottamato qualche anno fa. Ovviamente strabuzziamo gli occhi, perché non siamo più tenuti a pagare ...

Cristiano Ronaldo con la Cartella esattoriale e la palla al piede sul presepe napoletano : Cristiano Ronaldo sta disputando una stagione ottima con la maglia della Juventus e si candida ad essere protagonista anche nella seconda parte di stagione, il portoghese deve fare i conti anche con problemi fuori dal campo, negli ultimi giorni ha trovato l’accordo con il fisco spagnolo con il pagamento di una multa salata. Nel frattempo ecco l’ultima trovata di Marco Ferrigno, dell’omonima bottega di via San Gregorio ...

