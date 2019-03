Brescia | anziana strangolata nel suo appartamento | è giallo sui tre testamenti

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Per risolvere ilsulla morte di Diva Borin, l'di 86 anni ritrovata morta nella sua casa di Urago Mella, quartiere di, gli inquirenti si stanno concentrando sull'eredità e, in particolar modo, su tree su una polizza vita sottoscritta pochi giorni prima dell'omicidio. La donna, vedova da diversi anni e senza eredi diretti (l'unico figlio è morto in un incidente stradale nel 1992), conduceva una vita tranquilla e ritirata e poteva contare su una buona possibilità economica.Nessun erede diretto, 3Diva Borin ultimamente, come riportato dal quotidiano Il Giorno, avrebbe avuto a disposizione più soldi del solito. Dal suo conto corrente, sarebbero stati fatti anche diversi prelievi. Gli investigatori, inoltre, starebbero cercando anche di far chiarezza sulle ultime volontà testamentarie della vedova che avendo perso l'unico figlio non aveva ...

