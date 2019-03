Armato di pistola rapina la tabaccheria Marotta | poi fugge con la complice

Rapina all'orario di chiusura all'Eurospar : ladro Armato di pistola ruba l'incasso e fugge : Approfondimenti Assalto lampo alla posta, armato di pistola si fa cedere l'incasso . É caccia al Rapina tore 21 febbraio 2019 Rapina domenica sera all'Eurospar di via Monte Cengio a Chiesanuova. La ...

Roma : Armato di pistola rapina prostituta - arrestato 24enne : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 24enne Romano, con precedenti, per rapina aggravata ai danni di una donna che si prostituiva in viale Marconi. L’uomo, armato di pistola, dopo essersi avvicinato alla vittima, una 23enne di nazionalita’ romena, l’ha minacciata puntandole la canna dell’arma alla tempia, riuscendo cosi’ a rapinarla della borsetta, al cui interno erano ...