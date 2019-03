Amanda Lear | ' Laura Pausini stona' È polemica | ' quando si dice dare i voti alla'

Sanremo Young - Amanda Lear : 'Anche la Pausini stona' - poi sono 'scintille' con Belen : La giurata speciale di Sanremo Young, Amanda Lear, non smette di stupire il grande pubblico. Nel corso del nuovo appuntamento del format, l'artista francese si è espressa sul conto della cantante italiana più amata all'estero, stiamo parlando di Laura Pausini. Esternazioni piuttosto 'forti' che hanno provocato una polemica mediatica. Il commento di Amanda Lear dopo l'esibizione di Giovanna Camastra Nel corso della nuova puntata del format ...

Sanremo Young : Amanda Lear attacca Belen e ‘umilia’ Laura Pausini : Belen Rodriguez attaccata a Sanremo Young da Amanda Lear: cos’è successo Continuano le polemiche di Amanda Lear nei confronti di Belen Rodriguez a Sanremo Young. Nel corso della penultima puntata del baby – talent di Antonella Clerici, le due giurate hanno avuto delle divergenze durante l’esibizione di Beatrice Zocca. La celebre canzone ‘Ma Che Freddo Fa’ di Nada è stata screditata dalla Lear: “Non conoscevo ...

Sanremo Young 2019 - Amanda Lear dà 1 a Eden - Tatangelo : "Umiliato ragazzo di 17 anni" : UPDATE 23.18 Anna Tatangelo, via Twitter, critica il voto dato da Amanda Lear a Eden. Ecco cosa ha scritto:@RaiUno #SanremoYoung @antoclerici pic.twitter.com/hORfOoz1Po— Anna Tatangelo (@_AnnaTatangelo_) 8 marzo 2019 Sanremo Young 2019, Amanda Lear dà 1 a Eden, Noemi: "Canta sempre la lirica"prosegui la letturaSanremo Young 2019, Amanda Lear dà 1 a Eden, Tatangelo: "Umiliato ragazzo di 17 anni" pubblicato su TVBlog.it 08 marzo 2019 23:18. ...

Sanremo Young - Amanda Lear : "Laura Pausini è stonata" : Nel corso della semifinale di Sanremo Young, in diretta su Rai1 venerdì 8 marzo 2019, Amanda Lear ha pronunciato una frase che farà discutere. La componente dell'Academy del programma condotto da Antonella Clerici, ha detto che "Laura Pausini è stonata". Lo ha fatto commentando l'esibizione (molto imprecisa - Belen Rodriguez aveva esordito con un "hai stonato un casino") di Giovanna Camastra, in gara. Le parole della Lear non sono state ...

Amanda Lear contro Belen : “Piantala!” - ma il pubblico sta con la Rodriguez : Sanremo Young 2019 semifinale: Amanda Lear zittisce Belen Rodriguez Ancora una divergenza d’opinione tra Amanda Lear e Belen Rodriguez a Sanremo Young. Nel corso della semifinale le due hanno avuto un battibecco in seguito all’esibizione della giovane Beatrice Zocca. La 15enne ha cantato Ma che freddo fa, celebre canzone di Nada. Una performance che ha […] L'articolo Amanda Lear contro Belen: “Piantala!”, ma il ...

Sanremo Young - Amanda Lear stronca Baby K ed il pubblico protesta : 'Vergogna' : Nella serata del 1° marzo è stata trasmessa la nuova puntata di Sanremo Young ed il programma condotto da Antonella Clerici ha riservato, ancora una volta, molte sorprese ai telespettatori. Nello specifico, si è assistito ad un'accesa diatriba che ha visto protagoniste tre volti femminili noti al grande pubblico, stiamo parlando di Baby K, Amanda Lear e Belen Rodriguez. Tormentoni estivi: il giudizio severo di Amanda Ebbene sì, Sanremo Young ha ...

Amanda Lear stronca Baby K a Sanremo Young - pubblico in rivolta : “Vergogna” : Sanremo Young: Amanda Lear boccia la canzone di Baby K Amanda Lear ancora una volta senza peli sulla lingua a Sanremo Young. Nel corso della puntata del 1 marzo l’artista francese ha bocciato “Da zero a dieci”, l’ultimo tormentone estivo di Baby K. Una canzone che la rapper ha cantato insieme ad una delle concorrenti […] L'articolo Amanda Lear stronca Baby K a Sanremo Young, pubblico in rivolta: ...

Sanremo Young - Amanda Lear dà 2 e parte il processo al giudice : Sanremo Young, terza puntata: Beatrice Zoco canta Da zero a 100 di Baby K, in duetto con Baby K e Amanda Lear dà 2. Apriti cielo! L'Ariston protesta, Baby K si difende dai commenti sulla sua canzone, Beatrice ci resta male, il pubblico chiede la 'testa' della Lear.prosegui la letturaSanremo Young, Amanda Lear dà 2 e parte il processo al giudice pubblicato su TVBlog.it 01 marzo 2019 22:54.

Sanremo Young - Amanda Lear si scontra con Baby K : interviene Belen : Amanda Lear contesta Baby K a Sanremo Young: “Non mi piacciono i tormentoni dell’estate” Votazione decisamente animata, è il caso di dirlo, quella dell’esibizione di Baby K con Beatrice Zoco nella terza puntata di Sanremo Young 2019. La giovane concorrente ha interpretato con Baby K il brano ‘Da zero a cento’, tormentone della scorsa estate, lanciato proprio da Baby K ma, al momento della votazione, Amanda ...

Amanda Lear : età - figli e carriera. Cosa fa oggi la modella : Amanda Lear: età, figli e carriera. Cosa fa oggi la modella Età e Cosa fa Amanda Lear oggi È una donna eclettica e inarrestabile (nella sua vita ha lavorato come modella, attrice, pittrice, scrittrice, presentatrice televisiva, doppiatrice e cantante). È passata alla storia per il suo legame con uno dei massimi esponenti del surrealismo, Salvador Dalì, con cui ha vissuto per 15 anni. Lei è Amanda Lear e oggi ripercorriamo insieme le tappe ...

