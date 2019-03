Allergie | la primavera diventa un incubo a causa dei pollini | ecco i consigli per

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Launper quasi un adulto su cinque (19,5%) e per un under 30 su quattro, colpiti dall’allergia ai, e i suoi fastidiosi sintomi come starnuti continui e occhi arrossati. Secondo la più recente indagine dell’Associazione nazionale farmaci di automedicazione (Assosalute) il 40% degli adolescenti ne soffre e la cifra è in continuo aumento, tanto da poter arrivare al 50% nel 2022.come fare per tenere a bada i sintomi e avere un po’ di tregue: “l‘importante è evitare di cadere in alcuni errori, tanto diffusi quanto grossolani, e tenersi lontani dalle tante bufale che circolano sull’argomento“, spiega Walter Giorgio Canonica, responsabile del Centro di medicina personalizzata Asma edell’Immuno Center dell’Istituto clinico Humanitas. Nell’aria circolano migliaia didiversi, ma ...

