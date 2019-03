Allegri “Contro l’Atletico serviranno precisione e qualità Ci arriviamo nelle condizioni

calcioweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Si è appena conclusa la partita tra Juventus e Udinese, anticipo della 27^ giornata di Serie A. Il tecnico bianconero, Massimiliano, ai microfoni di Sky Sport, commenta così la vittoria della sua squadra contro l’Udinese: “I ragazzi stasera sono stati bravi, ci eravamo preparati bene per questa gara. Adesso mancano cinque vittorie per raggiungere lo scudetto, settantacinque punti a undici gare dalla fine sono una bella quota. Bisogna migliorare singolarmente nei controlli,giocate in verticale”. Commenta così la super prestazione di Kean: “Credo abbia fatto bene a restare qui. E’ molto bravo nell’attaccare la porta, anche se deve migliorare molto nei movimenti. Però ha unastraordinaria ed è quella di far gol“.Sul ritorno di Champions, dichiara: “Per la gara contro l’Atletico Madrid credo di avere a ...

