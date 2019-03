Premier League - 30^ giornata : suicidio Tottenham e Newcastle : Si sono appena concluse 6 gare del 30° turno di Premier League dopo il successo del Brighton nell’anticipo in casa del Crystal Palace. Autentico harakiri per Tottenham ed Everton, entrambe vittoriose in trasferta fino ad un quarto d’ora dalla fine. Nel giro di pochi minuti, però, Newcastle e Southampton sono capaci di rimontare completamente il risultato. Agli Spurs (che potrebbero essere avvicinati al terzo posto dallo United) ...

Serie C - 30^ giornata : diretta live : pareggio del Novara ad Arezzo : RISULTATI Serie C diretta live – Si torna in campo per il campionato di Serie C, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. Il turno prende il via con il Gruppo A, match davanti al pubblico amico per l’Entella contro il Pontedera, trasferta invece per il Novara che dovrà vedersela con l’Arezzo, la Juventus 23 contro l’Albissola. Sempre più avvincente anche il Girone B, l’Albinoleffe alla ricerca di punti ...

Tav - Palazzo Chigi : i bandi slittano. Conte : il governo ridiscuterà il progetto | : Lettera dell’Esecutivo a Telt. Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria dell’M5S». Salvini: «Nessuna crisi di governo»

Szczesny : 'Juve - facciamo come l'Ajax! Con l'Atletico la decide Ronaldo' : Wojciech Szczesny , portiere della Juventus , titolare nella sfida contro l'Udinese, parla a Sky Sport in vista della sfida contro l' Atletico Madrid : 'Con lo spirito e le qualità che abbiamo, crediamo nella possibilità di ribaltare la partita e qualificarci. Abbiamo sbagliato la gara d'andata, ...

Fiorentina Lazio - Inzaghi : 'Giocherà Luis Alberto - voglio concentrazione' : La vittoria nel derby della scorsa settimana ha chiaramente caricato l'ambiente, dal momento che la Lazio " che ha una partita da recuperare contro l'Udinese " è in piena corsa per un posto in ...

Sampdoria Atalanta - Gasperini : 'Sfatiamo la tradizione negativa con i blucerchiati' : Il successo con la Fiorentina è stato importante per allungare sulle rivali in zona Europa, ma sono ancora diverse le squadre a combattere per questo obiettivo, oltre all'Atalanta. I bergamaschi ne ...

Parma Genoa - in palio punti tranquillità : In campo Parma Genoa LIVE secondo anticipo della 27/ma giornata di Serie A Un altro turno di campionato con Roberto D'Aversa a caccia di giocatori per il centrocampo. In infermeria ci sono ancora tre ...

Rugby - Sei Nazioni : Alle 17.45 Inghilterra-Italia. Budd : 'Rispondere fuoco al fuoco' : Attenti a quei tre. Alle 17.45 si gioca Inghilterra-Italia, quarto turno del Sei Nazioni, diretta DMax, e tra le tante preoccupazioni per gli azzurri c'è una linea di trequarti inglese mai così ...

Rugby - Sei Nazioni - Inghilterra-Italia : Italia in campo per il quarto turno del Sei Nazioni 2019. Per gli azzurri di O'Shea, zero vittorie finora, c'è da affrontare l'ostacolo Inghilterra a Twickenham. Le novità per gli azzurri sono il ...

Juventus - Andrea Agnelli contestato dai tifosi con scritte offensive sui muri dello Stadium : Juventus, Andrea Agnelli contestato dai tifosi con scritte offensive sui muri dello Stadium ANSA/FABIO FRUSTACI TORINO - scritte contro il presidente Andrea Agnelli , la Juventus e i tifosi sono ...

Juventus - Allegri esonerato o confermato? Nedved : 'Non dipende dal passaggio di turno in Champions...' : Della situazione di Allegri, ha parlato il dirigente della Juventus Pavel Nedved a Sky Sport. Juventus, Nedved: 'Esonero o conferma Allegri? Non dipendono dalla Champions' 'La conferma di Allegri non ...

Tav - Salvini : "Nessuno vince o perde" : ANSA, - ROMA, 9 MAR - "Non c'è nessuno che vince o che perde, la Lega governa perché vincano gli italiani". Lo dichiara il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando gli ultimi ...

Tav - Delrio - Pd - : governo blocca l'opera : ANSA, - ROMA, 9 MAR - "Adesso è tutto molto chiaro: Salvini piegandosi al M5s è il vero responsabile dello stop a una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Paese". Così il capogruppo Pd alla ...

Italia preda degli investimenti cinesi. La dura reazione - stavolta ufficiale - di Washington : Il National Security Council è infatti il principale organo che consiglia e assiste il presidente degli Stati Uniti Trump in materia di sicurezza nazionale e politica estera, stavolta la presa di ...