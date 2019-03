Vincent D’Onofrio | ‘Daredevil cancellata? Spero che la Marvel tiri fuori un modo per

tvzap.kataweb

(Di venerdì 8 marzo 2019) “che lainventi qualcosa per farlo ancora“: cosìD’Onofrio ha commentato la possibilità che, dopo la cancellazione da Netflix, la serie Daredevil e tutte le altre a essa collegate, possano risorgere presso un altro provider. Si parla di Hulu, si parla della piattaforma streaming che lancerà la Disney ma, independentemente da dove sarà, un’eventuale quarta stagione certamente troverà ad accoglierla uno stuolo di fan adoranti: “Io li ringrazio sempre per la lealtà che ci dimostrano nonostante la cancellazione”, ha aggiunto D’Onofrio, parlando degli appassionati.Daredevil: le immagini della seconda stagionediD’Onofrio vuole riprendere i panni di Kingpin in un ...

