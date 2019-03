Magnate dei diamanti “ossessionato dal sesso” muore durante un intervento di allungamento

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Era “ossessionato dall’aspetto fisico e dalla prestanza sessuale” motivo per cui, a 65 anni, aveva deciso di sottoporsi a un delicatochirurgico didel pene.l’operazione però, nel momento in cui i chirurghi gli stavano iniettando una sostanza, sono sorte complicazioni e ha avuto un arresto cardiaco. Così è morto Ehud Arye Laniado,deiultramiliardario considerato uno dei massimi esperti al mondo nella valutazione deigrezzi. Titolare di una doppia nazionalità israeliana e belga, era soprannominato “l’argentino” perché aveva l’aspetto di un “ballerino di tango”.Nonostante la sua immensa ricchezza che si era costruito da solo partendo da umili origini, l’uomo soffriva per la sua bassa statura e aveva il cosiddetto “complesso di Napoleone“, oltre al ...

