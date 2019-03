Ligabue | “Start” è il dodicesimo disco di inediti del rocker di Correggio

domanipress

(Di venerdì 8 marzo 2019) Oggi, venerdì 8 marzo, esced’di, disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming.Da oggi è in radio il nuovo singolo “CERTE DONNE BRILLANO” (dopo il successo del primo singolo “LUCI D’AMERICA”), in contemporanea con la messa online del video del brano, diretto da Marco Salom e Giorgio Testi, girato all’Italghisa di Reggio Emilia.(Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music), prodotto da Federico Nardelli, contiene 10 brani: “Polvere di stelle”, “Ancora noi”, “Luci d’America”, “Quello che mi fa la guerra”, “Mai dire mai”, “Certe donne brillano”, “Vita morte e miracoli”, “La cattiva compagnia”, “Io in questo mondo”, “Il tempo davanti”.Il 14 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari partirà lo “START TOUR 2019” di, in concerto nei principali stadi d’Italia con un grande show!...

