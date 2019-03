Le mille minacce cosmiche che potrebbero spazzar via la vita dalla Terra

Reggio Emilia - le minacce alle pizzerie : “Dacci mille euro al mese”. Il pm : “Qui il pizzo non si può ancora chiedere” : Per chiedere il pizzo a quattro pizzerie di Reggio Emilia avevano usato alcuni bigliettini: messaggi minacciosi e sgrammaticati scritti con una vecchia macchina da scrivere. Sono delle vere e proprie lettere minatorie quelle che hanno inguaiato i tre giovani fratelli Amato, figli di uno degli imputati più in vista del processo AEmilia, protagonista del sequestro a novembre di cinque funzionari in un ufficio postale della città. Per la ...