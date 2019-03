Le donne scelgono il carpooling | meno inquinamento | più socialità

Pickable - il dating online al tempo del #metoo : addio “swipe” - ora scelgono le donne : Parte anche in Italia la piattaforma in cui sono le utenti a scegliere gli uomini, rimanendo invisibili finché vogliono. La fondatrice: "Nel mio mondo ideale non esisterebbe, ma era necessario restituire alle ragazze il 100% del controllo"

