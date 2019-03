La Tav spacca in due il governo | scintille tra Salvini e Di Maio | la crisi è a un passo

La Tav o la spacca : Roma. Matteo Salvini si mangia le unghie perché sulla Tav i 5 stelle rischiano di sfasciarsi consegnandolo a Berlusconi. Luigi Di Maio ha più occhiaie del solito perché Grillo, che già lo chiama affettuosamente “merdina”, non si sa che potrebbe fare. Giuseppe Conte ha un diavolo per capello, malgrad

Tav - Governo spaccato suTorino-Lione. Unica strada il rinvio : Ora siamo fiduciosi che la decisione arriverà molto presto", ha affermato il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire intervenendo sulla questione. Per Le Maire la Tav è un progetto "simbolico ...

Tav - IL GOVERNO SI SPACCA/ Rixi - Lega - 'Rischiamo 300 milioni di contributi europei' : Tav, il GOVERNO si SPACCA: Movimento 5 Stelle vs Lega. Rixi convinto che alla fine si farà "Troveremo una soluzione condivisa"

Tav - sì o no? Perché la Torino-Lione spacca il Governo Lega-M5s : La linea ad alta velocità continua a tenere banco tra le fila dell'esecutivo, che appare diviso tra pareri favorevoli e...

Tav - Salvini : 'O si fa o referendum'. Conte riduce l'opera - M5S spaccati : Una corsa contro il tempo mentre crescono i timori per l'economia italiana che segna il passo e che ieri ha spuntato una nuova bocciatura. Dopo Fitch e la stroncatura di Bruxelles, stavolta tocca a ...

L’analisi boccia la Tav ma è guerra di cifre - commissione spaccata : «I costi superano i benefici per una cifra compresa tra i 7 e gli 8 miliardi». Dopo settimane di rinvii, viene pubblicata L’analisi costi-benefici sulla Tav, il cui completamento per i tecnici individuati dal ministro M5S Danilo Toninelli non è vantaggioso. La commissione di esperti, coordinata da Marco Ponti, si è però spaccata. Solo cinque membri...

Tav - Salvini : nessuna spaccatura governo. Troveremo soluzione : Ci siederemo attorno a un tavolo e faremo la scelta di buon senso che serve agli italiani, all'economia e all'ambiente. Se l'opera riduce i tempi, l'inquinamento ed è conveniente …

Tav - governo spaccato | Salvini : "Andiamo avanti" | Di Maio : "No - non serve" : Matteo Salvini si è presentato stamane in vista al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, in provincia di Torino. Ad accogliere il ministro dell’Interno c’erano in tutto una trentina di manifestanti, tenuti a bada dalla polizia con qualche manganellata. Dopo essersi intrattenuto con i responsabili del cantiere e le forze dell’ordine presenti, il vicepremier ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Se tornare indietro costa ...

Tav - spaccatura sempre più netta. Lega : costa 24 mld non farlo. Toninelli : io ho i dati veri : La Lega ribadisce il proprio 'sì' alla Tav. 'I nostri numeri a favore dell'opera sono incontrovertibili' spiega il vice ministro all'Economia Garavaglia. Il ministro delle Infrastrutture: 'prima di tutto parlano i numeri'. L'appello del presidente della regione Chiamparino: 'Decidete e fatelo presto'

Si spacca il fronte Sì Tav : la corsa alle elezioni fa litigare le madamine : È stata un’altra giornata movimentata, sul fronte della Torino-Lione. Mentre Chiamparino incrociava ancora una volta la lama con Salvini, e il M5S battibeccava con la Lega, a Torino il fronte delle «madamin», le sette «amazzoni» torinesi promotrici con Bartolomeo Giachino delle mobilitazioni torinesi a favore della Tav - due edizioni, due successi ...