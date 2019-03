Inter | maglie storiche in mostra per i 111 anni del club

Inter-Rapid - a San Siro campeggiano le maglie con la scritta : “Godin 2-0” [FOTO] : Inter-Rapid Vienna, i tifosi dell’Inter sono già pazzi di Godin il quale ieri ha punito la Juventus in un singolare derby d’Italia a distanza Inter-Rapid sta per andare in scena in quel di San Siro, ma i tifosi nerazzurri pensano ancora alla gara di ieri della Juventus, durante la quale hanno probabilmente gufato e tifato per il prossimo beniamino Godin. Proprio quest’ultimo è il protagonista di alcune maglie stampate ad ...

Barcellona come l’Inter : col Real maglie con i nomi in cinese : Il Barcellona come l’Inter? Sì, anche se solo per una scelta di marketing. Anche i blaugrana infatti questa sera scenderanno in campo per la prima volta con le scritte dei nomi sulle maglie con i caratteri cinesi. Per celebrare l’anno del maiale, così, per il Clasico di Coppa del Re contro il Real Madrid, il […] L'articolo Barcellona come l’Inter: col Real maglie con i nomi in cinese è stato Realizzato da Calcio e Finanza ...