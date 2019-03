Chi è l' arbitro Doveri di Roma 1

Luca Banti - la tragedia dell'arbitro : la madre si sente male - il padre Chiama i soccorsi e muore d'infarto : Sono ore terribili in casa dell'arbitro livornese Luca Banti. Mercoledì mattina all'alba è morto suo padre, stroncato da un infarto. Poco prima sua madre aveva avuto un malore e suo marito aveva ...

Roma - rabbia Manolas : 'Rigore netto - l'arbitro doveva andare a rivederlo. Poi ci Chiedono scusa...' : rabbia Roma. Al termine della sfida contro il Porto , il difensore giallorosso Kostas Manolas è intervenuto a Sky Sport : 'Usciamo con l'amaro in bocca, a questi livelli non si può non dare un rigore che per me era netto, il Var esiste apposta. l'arbitro ci ha detto che è stato rivisto e gli hanno detto che non c'...

Juve - Pjanic Chiede scusa per l'espulsione : 'Decisioni arbitro sempre da rispettare' : TORINO - 'Le decisioni dell'arbitro devono essere rispettate, così come i verdetti del campo' . Il messaggio 'social' di Miralem Pjanic riassume gli episodi più caldi della partita di ieri sera a San ...

L’ex arbitro Tombolini alla DS : “RocChi e Irrati hanno peccato di presunzione” : La Domenica Sportiva sull’episodio che ha determinato l’espulsione di Meret. Per L’ex arbitro Daniele Tombolini non c’è nessun contatto evidente, solo tanti dubbi. Come mai, si chiede, non viene utilizzato il Var quando è così? “E’ questo il problema principale che lascia perlessi – dice – Sia Irrati che Rocchi hanno peccato di presunzione. In queste occasioni devi utilizzare il Var”. Il piede a martello può avere influito in qualche ...

DiChiarazioni contro l’arbitro - 10mila euro di multa a Preziosi : multa Preziosi – Il Genoa e il suo presidente Enrico Preziosi sono stati sanzionati dal Tribunale Federale Nazionale a seguito delle Dichiarazioni di quest’ultimo sull’operato dell’arbitro Marco Di Bello nell’incontro tra Roma e Genoa del 16 dicembre 2018. Per il presidente e per la società, ammende di 10.000 euro ciascuno. Serie C, penalizzate Cuneo e […] L'articolo Dichiarazioni contro l’arbitro, 10mila euro di multa a Preziosi è ...

L'arbitro donna che fa paura all'Iran si Chiama Bibiana Steinhaus : L'arbitro ha i pantaloncini corti e in Iran le donne non portano i pantaloncini corti: quindi, la partita di calcio non viene trasmessa in tv. Il clamoroso divieto della diretta di Augsburg-Bayern Monaco, anticipo della ventiduesima giornata della Bundesliga tedesca, e alla bionda direttrice di gara, Bibiana Steinhaus, può indignare, ma non può stupire davvero. È l'ennesima battaglia persa dal progresso di libertà in alcuni paesi asiatici ...

Insulta l’arbitro con frasi razziste - denunciato un 18enne per minacce : inoltrata anche riChiesta di Daspo : Gli agenti del commissariato Lido di Roma hanno fermato un giovane accusato di aver rivolto frasi razziste ad un arbitro Un diciottenne romano è stato denunciato per minacce, aggravate dalla discriminazione razziale, al termine dell’incontro di calcio Ostia Mare-Lupa Roma. Il 18enne, non soddisfatto dall’andamento della gara che si è disputata nel pomeriggio di ieri, ha iniziato ad Insultare l’arbitro. Dopo essersi ...

Arbitro Sassuolo-Juventus : ecco il direttore di gara - ocChio ai precedenti : Arbitro SASSUOLO JUVENTUS- Sarà Paolo Silvio Mazzoleni l’Arbitro di Sassuolo-Juventus, match in programma domenica alle ore 18:00. Per il direttore di gara si tratterà della 30esima direzione di gara con i bianconeri. occhio ai precedenti e al bilancio: 20 vittorie bianconere, 4 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima sfida della Juve arbitrata da Mazzoleni risale a novembre in casa del Milan […] More

L’ex arbitro Marelli : «NicChi non reintegra Gavillucci e porterà l’Aia al naufragio» : L’Aia si è dimenticata di Gavillucci. Lo scrive nel suo Blog Luca Marelli ripercorrendo tutta la vicenda dell’arbitro pontino e del perché non sia stato ancora reintegrato nei fatti. Claudio Gavillucci è l’arbitro di Latina che aveva sospeso la partita Sampdoria-Napoli a seguito dei cori discriminatori nei confronti dei napoletani provenienti dalle curve dei sostenitori blucerchiati. Il direttore di gara fu dismesso al termine ...

Campania - arbitro al portiere senegalese : “Negro”. Il presidente del Serino ritira la squadra dal campo : “Chiedo inChiesta” : “Ho deciso di ritirare la squadra dal campo perché non permetto a nessuno di calpestare la dignità dei miei ragazzi”. Donato Trotta, presidente del Serino Calcio 1928, ha spiegato così la decisione di allontanare dal campo i suoi giocatori dopo che l’arbitro aveva insultato il portiere della squadra, Gueye Ass Dia, durante la partita di Promozione campana contro il Real Sarno, mentre il match era sul 2-2. L’episodio ...

Chievo-Fiorentina - Campedelli furioso con arbitro e Var : Polemiche al termine della gara di campionato Chievo-Fiorentina, in particolar modo furioso il presidente Campedelli con arbitro e Var, ecco le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “non riesco a capire come funziona il Var. Fermo restando che abbiamo giocato una grande partita e bisogna dare onore alla Fiorentina che ha fatto due gol in dieci uomini. Oggi arbitro e Var hanno fatto cose inspiegabili. E’ 26 anni che faccio il ...

Basket - Giorgetti invita a Palazzo Chigi il coach che ha ritirato la squadra Under 13 per gli insulti dei genitori al baby-arbitro : L’allenatore che ha ritirato la squadra per gli insulti dei genitori all’arbitro durante una partita Under 13 di Basket e lo stesso baby-fischietto sono stati invitati a Palazzo Chigi. “Dopo aver letto quest’ennesima storia di inciviltà, ignoranza e violenza da parte di chi dovrebbe educare alla correttezza anche nello sport, ho deciso che è ora di dare un segnale”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del ...