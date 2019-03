Busta paga | somme non dovute e restituzione | come avviene

termometropolitico

(Di venerdì 8 marzo 2019)nonin più inrestituire Può capitare che un lavoratore percepisca una maggiorazione dello stipendio temporanea per particolari motivi. Per esempio, un dipendente cambia sede; dunque, l’ azienda gli corrisponde un rimborso per i viaggi da sostenere; lo stesso lavoratore magari poi verrà riassegnato alla sede precedente; tuttavia, per via di un errore contabile qualunque, continua a percepire il rimborso senza avvertire l’ azienda. In questo caso, si può parlare di emolumenti non dovuti da restituire.Detto ciò, in che misura e in che modo potrebbe avvenire tale? La Cassazione ha di recente esaminato un caso in merito. Un lavoratore – che non aveva mai avvertito l’ azienda dell’ errore – stava andando in pensione contando anche i rimborsi ottenuti in ...

giuseppelovo2 : SCHIAVI CHE LAVORATE A BUSTA PAGA DECURTATA VOI NON AVRETE ALCUN REDDITO PERCHE' RISULTATE PAGATI A STIPENDIO INTERO.. IL DANNO E LA BEFFA - infoiteconomia : Fca: premio del 4% della busta paga per il piano 2015-2018 - Industria - DebDarkPetal : RT @ComunitaQueenIT: 'Non ho mai visto 'na busta paga'. La parodia sul reddito di cittadinanza è da ridere -