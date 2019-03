Belgio | donne in sciopero per diritti Ue

notizie.tiscali

(Di venerdì 8 marzo 2019) ANSA, - BRUXELLES, 8 MAR - "Quando lesi fermano, il mondo smette di girare". E' lo slogan delledi tutta Europa, e di tutto il mondo, riunite oggi davanti al Parlamento europeo per il primofemminile inin occasione della Giornata internazionale delle, per mettere in luce diseguaglianze di genere e ...

libellula58 : RT @ansaeuropa: #8marzo: donne in sciopero in #Belgio, più diritti anche in #Ue - ansaeuropa : #8marzo: donne in sciopero in #Belgio, più diritti anche in #Ue -