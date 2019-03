ATP Indian Wells – Berrettini sfiora la rimonta | Querrey trionfa al terzo set

ATP World Tour Masters 1000 - in esclusiva su Sky Indian Wells - 7-17 marzo 2019 - : ... Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24, QUINTA GIORNATA dalle 19 di lunedì 11 alle 6 di martedì 12 marzo Sky Sport Arena e Sky Sport 257 * , Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e ...

ATP World Tour Masters 1000 - in esclusiva su Sky Indian Wells (7-17 marzo 2019) : Dal 7 al 17 marzo grande tennis su Sky Sport, con il torneo maschile di Indian Wells, che apre la stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000, anche quest’anno in esclusiva su Sky Sport, e che si chiuderà a novembre con le ATP Finals di Londra. Tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky Sport Arena, con una programmazione live complessiva di oltre 100 ore, ma anche su un secondo canale, accessibile ogni giorno dal tasto verde ...

ATP Indian Wells - Caruso eliminato ad un passo dal tabellone principale : Indian Wells, l’azzurro Caruso è stato eliminato dal torneo nell’ultimo turno delle qualificazioni, sconfitto contro l’Indiano Gunneswaran Qualificazioni Indian Wells, l’azzurro Caruso è stato eliminato proprio ad un passo dalla possibilità di entrare nel tabellone principale del torneo americano. L’Indiano Gunneswaran ha infatti avuto la meglio questa sera col punteggio di 6-2 3-6 6-2, in un incontro molto ...

Tennis - al via l’ATP Master 1000 : Indian Wells 2019 in diretta su Sky : Il grande Tennis è pronto a sbarcare anche quest’anno su Sky e punta a emozionare i tantissimi appassionati dello sport con la racchetta. La stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000 anche quest’anno sarà disponibile in esclusiva sulla pay Tv: si parte con l’Indian Wells per concludere il percorso a novembre con le ATP Finals […] L'articolo Tennis, al via l’ATP Master 1000: Indian Wells 2019 in diretta su Sky è ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Fabio Fognini farà coppia con Novak Djokovic! : La coppia che non ti aspetti si è iscritta al tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il nostro Fabio Fognini farà coppia negli States con il numero uno al mondo in singolare, il serbo Novak Djokovic. Per quanto riguarda i Tennisti italiani, presente anche la coppia formata da Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Nei match di primo turno Fognini e Djokovic affronteranno la coppia formata dal francese Jeremy Chardy e dal ...

ATP Indian Wells - il tabellone degli italiani : sfortunato Seppi - va meglio a Cecchinato e Fognini : Al via nella prossima settimana il torneo ATP Indian Wells che vedrà di certo 4 italiani al via in attesa dell’esito delle qualificazioni Il torneo di Indian Wells è alle porte ed aprirà un’intensa stagione sul cemento americano che precede il ritorno in Europa. In attesa di conoscere l’esito delle qualificazioni, siamo già certi di avere 4 italiani nel tabellone principale. Si tratta ovviamente di Cecchinato e Fognini, ...

ATP Indian Wells - che coppia in doppio : Fognini giocherà con Djokovic : ATP Indian Wells, Fabio Fognini giocherà in doppio con Novak Djokovic, un’insolita coppia che potrebbe dar fastidio a molti Insolita coppia di doppio nel tabellone del ‘BNP Paribas Open’, primo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Fabio Fognini giocherà infatti insieme al numero uno del mondo Novak Djokovic: l’azzurro e ...

ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 - sorteggiato il tabellone. Federer nel lato di Nadal - abbastanza sfortunati gli italiani. Possibile terzo turno Djokovic-Kyrgios : Masters 1000, si ricomincia. Il mese di marzo, come ormai da tradizione, è interamente occupato da due tornei di durata anomala, una settimana e mezza: Indian Wells e Miami, i primi due grandi appuntamenti dell’anno dopo gli Australian Open di gennaio. Questa notte è stato sorteggiato il tabellone maschile di Indian Wells. La sorte non è stata realmente benevola con nessuno dei big: Novak Djokovic, numero uno del mondo, potrebbe vedersela ...

ATP Indian Wells – Niente da fare per Quinzi - l’italiano eliminato nelle qualificazioni da Bolt : Il tennista azzurro non riesce ad avere la meglio sull’australiano, cedendo in due set con il punteggio di 6-4, 7-5 Termina nelle qualificazioni il cammino di Gianluigi Quinzi ad Indian Wells, il tennista italiano infatti non riesce a superare l’australiano Alex Bolt, abile ad imporsi con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Niente da fare dunque per l’azzurro, che vede svanire la ...

ATP - Indian Wells è alle porte : 5 italiani impegnati nelle qualificazioni : ‘BNP Paribas Open’ di Indian Wells, sono iniziate le qualificazioni con 5 azzurri pronti a lottare per un posto in tabellone Sono 5 gli azzurri al via nelle qualificazioni del ‘BNP Paribas Open’ di Indian Wells (cemento, montepremi di 8.359.455 dollari). Ai nastri di partenza in California ci saranno Thomas Fabbiano, numero 83 del ranking mondiale e quinta testa di serie delle qualificazioni che è stato sorteggiato ...