8 marzo | scioperi e cortei in tutta Italia

8 marzo tra scioperi e cortei : Venerdì nero quello che coincide la giornata di oggi, 8 marzo, in occasione della festa della donna. Diverse sigle sindacali, tra cui Usi, Unione Sindacale Italiana,, Cobas, Confederazione dei ...

Otto marzo - scioperi in vista : a rischio trasporto locale - sanità e scuola : MILANO - Possibili disagi in vista per la giornata dell'8 marzo, durante la quale sono previste agitazioni da parte delle sigle sindacali autonome. Lo sciopero generale è stato proclamato da Slai ...

Calendario scioperi marzo 2019 : treni - aerei e mezzi pubblici per città : Calendario scioperi marzo 2019: treni, aerei e mezzi pubblici per città Consultare il Calendario degli scioperi previsti per il mese di marzo 2019 può essere utile ai cittadini per non perdere la testa e la pazienza, visto che in alcune date treni, mezzi pubblici, marittimi e aerei resteranno fermi in diverse città. Ecco dunque le date da segnare in agenda per non ritrovarsi impreparati a ciò che ci aspetta nel mese che inaugurerà la ...

"1 marzo 1944 - gli scioperi operai contro l'invasione nazifascista. Per non dimenticare mai". Intervento di Franco Astengo : ... svoltosi il 1 marzo di quell'anno: un vero e proprio punto di svolta nella Resistenza al Centro-Nord, e che è necessario ricordare non soltanto per dovere di cronaca o per ricordare quanti, in quell'...

Calendario scioperi dei trasporti a marzo : tutto fermo venerdì 8 : Lo sciopero più importante del mese di marzo sarà quello di venerdì 8. Per commemorare la Giornata della donna e il significato che questa ha assunto, vi saranno agitazioni a livello nazionale in ogni settore. Per quel che riguarda i trasporti, incroceranno le braccia tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata in tutta Italia. Stop degli aerei dalle 00:00 alle 23:59, sciopero degli appalti ferroviari dagli 00:00 alle 21:00 e ...