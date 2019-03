10 donne tra le più potenti del mondo

Wanda Nara tra femminismo e rivalsa - il messaggio social della moglie di Icardi per la Festa delle donne : Wanda Nara ed il messaggio sibillino in occasione della Festa delle Donne: il post social della moglie di Icardi è una frecciatina a qualcuno? “Non voglio che le Donne abbiano potere sugli uomini, ma su se stesse… Buona Festa delle Donne”. Con questa frase su Instagram Wanda Nara ha fatto gli auguri a tutte le Donne in occasione dell’8 marzo. La moglie di Icardi, al centro delle polemiche per i dissidi tra Maurito e l’Inter, ...

Jessica Immobile incinta fa ginnastica - insulti sui social. Lei replica : «Così siamo solidali tra donne?» : ?Come si può augurare una buona Festa della donna se noi in primis non siamo unite e solidali??. Non ha torto Jessica Melena a giudicare dalle critiche che le hanno mosso. La...

Uomini e donne - Giulia incontra Lorenzo (video) e sale sul trono in lacrime (video) : Nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda oggi, venerdì 8 marzo 2019, l'ex tronista Lorenzo ha incontrato Giulia, la corteggiatrice che non ha scelto preferendole Claudia. In questa occasione, Giulia ha detto di credere in cuor suo alla buona fede di lui, il quale a sua volta ha spiegato di non essere per nulla arrabbiato con lei. Lorenzo le ha raccontato che "in villa sono stato meglio con te che con Claudia" e che "non ...

Citroën e le donne : storia da cui trarre insegnamento : Nel 1914 le nubi della Prima Guerra mondiale oscuravano i cieli d’Europa. Subito dopo la mobilitazione nazionale del 1° agosto, André-Gustave Citroën fu chiamato al fronte ed arruolato nel secondo reggimento d’artiglieria pesante, sezione convoglio di rifornimento, unità di manutenzione e guida autoveicoli, ovviamente! Il 4 agosto successivo partiva la grande corsa delle truppe tedesche […] L'articolo Citroën e le donne: storia da cui ...

donne - università - prevaricazioni : l'altra faccia del '68 : Non sono ancora spenti gli echi delle celebrazioni per il 50esimo del '68, annus mirabilis, in cui scocca l'ora X della rivolta: gli operai si ribellano ai padroni, gli studenti ai professori, i figli ...

8 marzo - sciopero per i diritti delle donne. Trasporti pubblici difficili in tutta Italia : Manifestazioni n 60 città. 'Non una di meno', lo slogan per dire no a violenza, femminicidi, discriminazioni di genere, disparità dei salari e per il diritto ai servizi pubblici e al reddito ...

Uomini e donne : diretta puntata dell'8 marzo - Claudia e Lorenzo entrano felici : Arriva un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, oggi, 8 marzo 2019, dedicato al Trono Classico. Dopo lo speciale della scelta di Lorenzo, torneranno in studio lui e la sua amata Claudia. La coppia sembra essere molto felice ed entreranno innamorati e grati al programma per averli fatti incontrare. ...Continua a leggere

Ligabue - 'Certe donne brillano'/ Video nuovo singolo estratto da 'Start' : Ligabue, 'Certe donne brillano' Video singolo estratto dall'album Start: il brano esce oggi, venerdì 8 marzo, nel giorno della Festa delle donne.

Anticipazioni Uomini e donne - registrazione di ieri : Zelletta bacia tre ragazze : Ha avuto luogo ieri, 7 marzo, negli studi Elios di Roma una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne. A differenza di quanto era accaduto nelle precedenti puntate, non erano presenti ospiti collegati in qualche modo alla prima parte della stagione come Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez, Teresa Langella o Lorenzo Riccardi. Maria De Filippi ha, quindi, dato spazio solamente ai nuovi tronisti, alle prese con la fase iniziale ...

Sci velocità - Origone centra la 40ª vittoria in CdM a Idre : successo anche per Greggio tra le donne : Origone fa 40 in Coppa del mondo, vince a Idre e torna in testa alla generale. anche Greggio rompe il ghiaccio fra le donne vittoria numero 40 in carriera per Simone Origone nella tappa di Coppa del mondo sulla pista svedese di Idre. Il detentore della sfera di cristallo ha approfittato dell’annullamento della prevista semifinale e finale a causa del maltempo e, dopo avere realizzato la migliore misura nella terza run di giovedì con ...

8 marzo - solo il 27% delle persone crede che ci sia parità tra uomini e donne : La Giornata internazionale della Donna ha una storia ultrasecolare. Molta strada però resta da fare stando ai risultati di un sondaggio mondiale sulla parità dei sessi, sulle molestie sessuali e sulle violenze (fisiche e psicologiche) diffusi proprio in occasione dell'8 marzo dalla Doxa in collaborazione con Win, il più grande network internazionale di società di ricerca indipendenti di cui è socio fondatore. ...

Giornata internazionale della donna 2019 : 5 storie di donne straordinarie : 2 PEGGY GUGGENHEIM FU UNA FORZA TRAINANTE NEL MONDO DELL'ARTE DOMINATO DAGLI UOMINI Marguerite Guggenheim , conosciuta come Peggy , è nata nel 1898 a New York. Figlia di Florette Seligman e Benjamin ...

8 marzo - i ritratti di 10 donne ai vertici dell'economia italiana : Dalla finanza alla moda, le storie di 10 donne che hanno guadagnato ruoli di primo piano. Ma i dati dicono che serviranno 54 anni per ridurre il gender gap

FESTA DELLE donne/ Tra lavoro e pensioni non c'è niente da festeggiare : FESTA DELLE DONNE: Ii dati relativi all'occupazione e gli interventi legislativi su lavoro e pensioni mostrano una situazione DELLE DONNE peggiorata