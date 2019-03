﻿Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104 | iter e benefici

termometropolitico

(Di venerdì 8 marzo 2019)diper104,per pensionecon104 L’inizio del 2019 si sta contraddistinguendo per l’accesissimo dibattito in materia previdenziale. Ricordiamo che dal 29 gennaio 2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore le nuove misure predisposte dal Governo Conte. Sostanzialmente il nuovo sistema prevede la possibilità di andare in pensione per coloro che hanno maturato 38 anni di contributi e raggiunto i 62 anni. Secondo le stime la misura, ribattezzata Quota 100, consentirà nel triennio 2019-2021 ad 1 milione di persone di andare in pensione con anticipo rispetto a quanto previsto dallaFornero.Pensionedità superiore all’80% In questo articolo affronteremo un aspetto sempre legato alla materia previdenziale. Un aspetto che ...

moneypuntoit : #Pensione anticipata contributiva: requisiti e cosa è cambiato nel 2019: Chi soddisfa i requisiti per la #pensione… - CislBLTV : #8marzo: negli uffici del patronato Inas di Treviso e di Belluno in occasione della Festa della Donna verrà attivat… -