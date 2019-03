V Divino Amore calcio | I cat | Matarazzo si riscopre punta | “L’ho fatto per esigenze

romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Roma – La Prima categoria della Virtusnon riesce a “schiodarsi” da quota 13 punti. La formazione di mister Andrea Fagiolo ha rimediato il quinto k.o. consecutivo nel match interno di domenica scorsa contro la Vivace Furlani quarta della classe, ma anche in questo caso la sconfitta è stata di misura.“Abbiamoil possibile nelle condizioni in cui eravamo – dice il centrocampista classe 1979 Giuseppe– Nel primo tempo, pur soffrendo, siamo riusciti a passare in vantaggio grazie ad un gol di capitan Alessandro Trevisani. Poi nella ripresa gli ospiti hanno trovato il gol sempre da una palla inattiva e a metà ripresa hanno ribaltato il risultato con una rete in chiaro fuorigioco. Purtroppo quest’anno non siamo fortunati nemmeno da quel punto di vista, considerato che abbiamo dovuto subire diversi errori arbitrali”., che è uno degli elementi ...

