Tav | Di Maio | nessuna crisi di governo

Tav - Palazzo Chigi : 'Manca accordo'. Di Maio : 'Tosta - ma niente crisi' | : Nulla di fatto durante la riunione notturna. Lega e M5s restano lontani. Intanto la Commissione Ue è pronta a chiedere 800 milioni all'Italia in caso di "no" all'opera. Le imprese: "Serve pressione ...

Tav - Di Maio : la situazione è "tosta" : 11.24 "Crisi di governo no. Ma vertice ininfruttuoso sì. Ci riproviamo oggi". Così il leader del Movimento 5 Stelle e vicepremier Di Maio a Affariitaliani.it dopo la riunione a Palazzo Chigi sulla Tav, che non ha portato ad alcuna decisione. Poi, alla domanda 'Come se ne esce?' Di Maio risponde: "E' tosta". Il gruppo di Forza Italia chiede intanto al governo di riferire in Aula, "perché non si puo' apprendere dagli organi di stampa ciò che ...

Luigi Di Maio oltre il ridicolo : "Sulla Tav niente crisi - ma è tosta". Il suicidio grillino in diretta : "crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso si". Luigi Di Maio raggiunto da Affaritaliani.it non si può nascondere dietro un dito, ammettendo che il confronto con Giuseppe Conte e Matteo Salvini sulla Tav è stato un mezzo fallimento. "Ci riproviamo oggi", assicura il leader del Movimento 5 Stelle,

Tav - il governo : non c’è intesa. Altre 48 ore per decidere. Di Maio : è tosta : La presidenza del Consiglio: verificare la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici

Governo in stallo sulla Tav. Di Maio : 'Come se ne esce? E' tosta' : Roma, 7 mar., askanews, - 'Crisi di Governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi'. Così il leader dei Cinquestelle e vicepremier Luigi Di Maio commenta con il quotidiano online ...

Tav - Salvini : “Sì o no? Il ‘forse’ non esiste - nostra posizione chiara”. Di Maio : “A rischio il governo? Pensiamo al reddito” : “Se il no alla Tav vale la tenuta del governo? Concentriamoci sui 45mila che hanno presentato la domanda per il reddito di cittadinanza, un numero al di sopra delle aspettative anche giornaliere”. Così ha tagliato corto Luigi Di Maio, uscendo da Montecitorio per raggiungere il vertice di maggioranza sulla Tav a Palazzo Chigi con l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e con la presenza pure dei tecnici. ...

Tav - vertice decisivo a palazzo Chigi : l'ultimatum di Salvini a Di Maio e Toninelli : È il vertice decisivo sulla Tav e sul futuro del governo quello in corso a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Prima di raggiungere la riunione, Salvini ha lasciato inte

Luigi Di Maio al Tavolo con una proposta : "Ok ai bandi - ma soldi dirottati sul Frejus" : "Se i bandi di gara della Tav dovessero partire l'unica opzione sul tavolo è dirottare quei soldi sulla linea del Frejus. Questa è nostra posizione inderogabile". Luca Carabetta, il deputato che per il Movimento 5 Stelle segue da sempre il dossier dell'Alta velocità e che in questo momento è tra le persone più vicine a Luigi Di Maio, illustra la proposta che con la quale il vicepremier grillino si ...

Tav - Conte : “Speriamo di farcela stasera o avanti a oltranza. Di Maio e Salvini si siedano al Tavolo in modo responsabile” : La visita in Serbia, poi il ritorno a Roma, direzione Palazzo Chigi. Per il vertice cruciale sul Tav: fare (e se sì, come) l’opera oppure fermare tutto. Quale sarà la strada che prenderà il governo non è nota, di certo una decisione va presa. E anche in fretta. Lo sa bene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che da Belgrado annuncia: “Prenderemo il tempo che ci occorre anche se in fretta. Confidiamo di prendere questa ...

Tav - Forza Italia attacca Di Maio : “M5s talebani - ci riportate al Medioevo. Volete solo distruggere quello che non capite” : “Ci state riportando al Medioevo. Sulle infrastrutture, il Movimento cinque stelle si comporta come il peggiore dei talebani“. Ad attaccare, durante il question time alla Camera con il ministro Luigi Di Maio, il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, intervenendo sul caso Tav e sulle possibili ricadute occupazionali in caso di stop all’opera. “Ricorda quando si scavò il traforo del Frejus? C’era chi aveva ...

Di Maio : "Legittima difesa non mi entusiasma - ma è nel contratto. Il governo non cadrà sulla Tav" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, è stato stamane ospite di Radio Rtl 102.5. Il vicepremier del governo Conte è stato “incalzato” su diverse tematiche dell’attualità politica, tra cui la “legittima difesa”, che oggi dovrebbe essere approvata alla Camera dei Deputati. "Sicuramente questa è una legge della Lega. Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S non è che ci fosse tutto questo ...

Di Maio : "Legittima difesa non mi entusiasma - governo non cadrà sulla Tav" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, è stato stamane ospite di Radio Rtl 102.5. Il vicepremier del governo Conte è stato “incalzato” su diverse tematiche dell’attualità politica, tra cui la “legittima difesa”, che oggi dovrebbe essere approvata alla Camera dei Deputati. "Sicuramente questa è una legge della Lega. Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S non è che ci fosse tutto questo ...

Tav - Di Maio : “Governo non cadrà ma no a posizione ideologiche. Mi fido di Conte che farà sintesi” : Sulla Tav “una decisione sarà presa entro venerdì perché la società Telt deve scegliere se dare l’avvio ai bandi”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un’intervista a Radio Rtl. “Se qualcuno crede che sulla Tav possa cadere il governo si sbaglia – ha detto inoltre Di Maio – Mi fido di Conte che farà la sintesi delle posizioni”. Il leader M5s ha difeso il metodo usato per fare ...

Di Maio : su Tav "Conte farà una sintesi" : 10.06 Sulla Tav "una decisione sarà presa entro venerdì perché la società Telt deve scegliere se dare l'avvio ai bandi".Così il vicepremier Di Maio a Radio Rtl. "Se qualcuno crede che sulla Tav possa cadere il governo sbaglia -ha detto- mi fido di Conte che farà la sintesi delle posizioni". La nostra posizione è chiara e richiede sintesi". "Fake news" le possibili dimissioni di Toninelli. Poi:"Salario minimo e abbassamento del cuneo fiscale ...