Smog | Legambiente | serve un piano nazionale contro l’inquinamento

(Di giovedì 7 marzo 2019) “La notizia del deferimento dell’Italia alla Corte Giustizia Ue pere fogne, arrivato oggi dalla Commissione Europea e che segue quello del 2018 per sforamenti dei limiti di Pm10, non ci sorprende affatto. Anzi è la conferma di quanto poco il nostro Paese abbia fatto in questi anni su questi due fronti sui quali, invece, e’ urgente intervenire”.Lo dichiara in un comunicato il Presidentedi, Stefano Ciafani.“L’inquinamento atmosferico continua ad essere un’emergenza cronica nella Penisola non più giustificabile con le avverse condizioni meteo-climatiche della pianura padana o legate alla sola stagionalità invernale – ha proseguito Ciafani –. Ancora oggi nella Penisola circa il 25% delle acque di fognatura viene scaricato in mare, nei laghi e nei fiumi, senza essere opportunamente depurato, nonostante ...

