Sci nautico – Moomba Master | Degasperi in gara nel Yarra River di Melbourne

Daniele Cassioli - parla il campione di Sci nautico : "Sono cieco dalla nascita e vivo scivolando sull'acqua" : «Devo ringraziare le mie retine. Se vedessi non so se sarei migliore». Trentadue anni e una saggezza da uomo che le ha viste tutte nella vita. Vedere. In realtà, Daniele Cassioli non ha mai potuto sapere cosa c' è davanti, intorno a sé, non distingue ombre ma è circondato solo da un gran buio, o dal