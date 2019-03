Real Madrid | i nomi per ripartire | da Zidane a Mourinho e Allegri

L'Ajax punisce il Real Madrid al Benabeu : La partita di ritorno tra Ajax e Real Madrid ha stravolto il pronostico della sfida. L’Ajax ha battuto la squadra spagnola con un sontuoso 1-4, in cui ha fatto emergere tutti i problemi dei Blancos. La partita sin dai primi minuti ha mostrato come la squadra olandese fosse venuta a giocarsi la partita in maniera spregiudicata, senza avere paura di subire un’imbarcata, giocando il proprio calcio offensivo senza barricarsi in difesa. L’Ajax è una ...

ZIDANE JUVENTUS- Un nuovo accostamento nato nelle scorse ore, ma praticamente già tramontato. Zidane dice no al possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, aprendo di fatto ad un prossimo futuro sulla panchina della Juventus. Agnelli ha già scelto il suo nuovo potenziale allenatore. Di fatto, il presidente della Juventus vorrebbe puntare forte o su

Dopo il Real Madrid crolla anche il Psg : è la Champions delle sorprese : L’edizione 2018-2019 della Champions League sta regalando grosse sorprese. Dopo la storica eliminazione del Real Madrid ad opera dell’Ajax, è stato il turno del Paris Saint-Germain uscire dalla Coppa dalle grandi orecchie. Il Manchester United di Solskjaer, infatti, ribalta lo 0-2 casalingo, vincendo in Francia per 3-1 ed eliminando i parigini. Inglesi trascinati da un poderoso Lukaku, autore di una doppietta, e dal talento di ...

La Juventus fa la spesa in casa Real Madrid per “accontentare” Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid si prepara a smantellare la rosa cambiando rotta dopo anni di successi, la Juventus si appresta ad accogliere alcuni esuberi di lusso Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale dall’Ajax. Data anche la pessima annata in campionato, il ciclo dei grandi campioni dei blancos può definirsi chiuso ed in estate vi sarà una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa delle ...

DYBALA REAL Madrid- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere le mani su Paulo Dybala. Un sondaggio concreto che potrebbe portare il club spagnolo ad affondare il tiro in vista della prossima estate. Paratici avrebbe già chiuso le porte, ma è chiaro che tutto potrebbe dipendere dall'offerta

Ajax : dove nasce il capolavoro contro il Real Madrid - e perché purtroppo stavolta non durerà - : «Un'aquila è planata sul Bernabeu con le sue grandi ali». Così Jorge Valdano - allora coach sulla panchina blanca - nel descrivere la débâcle, 0-2, gol di Litmanen e Kluivert, dei galacticos contro ...

Real Madrid - Vinicius stop di 2 mesi : Madrid, 6 MAR - Piove sul bagnato in casa del Real Madrid, che perde per due mesi la sua giovane stella Vinicius Junior. Lo ha reso noto il club con un tweet spiegando che il brasiliano, infortunatosi ...

Real Madrid - dalla Spagna : Solari verso l'esonero. Florentino Perez chiama Zidane : A svelarlo è stato il programma Jugones , trasmissione in onda su La Sexta mercoledì sera che spesso riesce ad anticipare notizie trapelate dal mondo Real. Stando a questa indiscrezione, Florentino ...

Zidane Real Madrid - Florentino Peres vuole Zizou per la ricostruzione : Zidane Real Madrid – Il giorno dopo il clamoroso ko per 4-1 al Santiago Bernabeu contro l’Ajax, che ha sancito l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, la stampa spagnola condanna il Real Madrid, reduce da una delle settimane peggiori della sua storia. -> Leggi anche: Real Madrid, Solari non si dimette: “E’ stata una […] L'articolo Zidane Real Madrid, Florentino Peres vuole Zizou per la ...

L’Ajax vola in Borsa : +9 - 12% dopo il 4-1 al Real Madrid : Ajax in Borsa – Quella di ieri al Santiago Bernabeu è stata una serata che sarà ricordata a lungo in casa Ajax. Infatti, era ormai dal 2002/2003 che i Lancieri non si qualificavano ai quarti di finale della UEFA Champions League, stagione in cui gli olandesi furono eliminati dal Milan, che si sarebbe poi laureato […] L'articolo L’Ajax vola in Borsa: +9,12% dopo il 4-1 al Real Madrid è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Real Madrid - infortunio per Vinicius : i tempi di recupero : Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Dopo la storica eliminazione di ieri sera contro l’Ajax, negli ottavi di Champions League, arriva la notizia dell’infortunio di Vinicius Junior. Il brasiliano ha riportato la rottura dei legamenti della caviglia destra. Secondo i media spagnoli, l’attaccante starà fuori per due mesi. Il club ha comunicato che al giocatore “è stata diagnosticata una rottura del legamento ...

Real Madrid - ko in tribuna con beffa per Ramos : in corso le riprese della sua docu-serie : Le telecamere delle televisioni di tutto il mondo l'hanno dunque inquadrato più volte: camicia bianca, allacciata fino all'ultimo bottone, e jeans. Barba e capelli sempre curati e tanta frustrazione, ...

Real Madrid - Solari rischia la panchina : ANSA, - ROMA, 6 MAR - Esonero vicino per il tecnico del Real Madrid Santiago Solari che, secondo quanto riferisce 'Marca' sarebbe in queste ore a colloquio con il presidente del club Florentino Perez. ...

Il Real Madrid e quella mancata rivoluzione estiva : Il Real Madrid e quella mancata rivoluzione estiva Vedendo i risultati delle ultime campagne europee, la batosta subita ieri dal Real Madrid contro l’Ajax – che ha sancito la fine del regno continentale dei blancos – risulta essere clamorosa e inaspettata un po’ per tutti quanti. Ma in Realtà non è proprio così. Il malessere del Real viene da lontano, forse più di quanto ci si immagini, ed è sempre rimasto piuttosto ...