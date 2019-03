Potenza | al comizio della Lega parla ‘bimbo-poliziotto’ | “Io col capitano” Salvini si

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) “Vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leaderMatteo. E’ successo a, nel pomeriggio del 7 marzo, durante unin vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo stessoha tentato di superare l’imbarazzo del momento tagliando corto: “Dov’è il babbo? dov’è la mamma? Non vorrei che si pensasse a un sequestro, già mi accusano di quello per il caso Diciotti”.L'articolo, al: “Io col capitano”si smarca: “Dov’è la madre?” Non vorrei si pensasse a un sequestro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

