romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019)ADAda un’idea di Ivan FestaTratto dal racconto di Giorgio ManacordaDiretto e interpretato da Ivan FestaDALL’ 8 AL 10 MARZO 2019SOPHIAvia della Vetrina 7Dopo aver incantato il pubblico e la critica aldiconAda e in moltissimi prestigiosi festival, Ivan Festa torna in scena con il monologo tratto dal testo di Giorgio Manacorda asophia dall’8 al 10 marzo.Ada descrive il rapporto personale tra Giorgio Manacorda e Pier Paolo. Il racconto di un’amicizia, quella tra l’autore e il poeta friulano, finora celata o velatamente raccontata in privato.Attraverso un denso monologo, che segue il ritmo del racconto, si scopre così un rapporto di amicizia intenso e il tormentato percorso di emancipazione che Manacorda ha dovuto affrontare per liberarsi dalla ...

TempiDispariMag : Pasolini a Villa Ada diretto e interpretato da Ivan Festa dall' 8 al 10 marzo - - romadailynews : Pasolini a Villa Ada al Teatro Tordinona di Roma: PASOLINI A VILLA ADA da un’idea di Ivan… - giovannizambito : PASOLINI A VILLA ADA, IVAN FESTA A FATTITALIANI: HO SCOPERTO UN UOMO PREMUROSO, RISERVATO, TIMIDO. L'INTERVISTA -