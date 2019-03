Operazione Matassa | pm di Messina chiede 5 anni e 6 mesi per Genovese

nuovosud

(Di giovedì 7 marzo 2019) La Procura diha chiesto la condanna a 5e 4dell'ex deputato del Pd Francantonioe a 5e 6del cognato Franco Rinaldi, imputati al processo nato dall'inchiesta ...

letteraemme_ : Operazione Matassa, chiesti 5 anni e 4 mesi per Francantonio Genovese - NuovoSud : Operazione Matassa, il Pm di Messina chiede 5 anni e 6 mesi a Francantonio Genovese - siciliaopinione : #Messina. Operazione Matassa, chiesti 5 anni per ex deputato Francantonio Genovese: -