Juve | è corsa a tre per Dybala

Juventus - per il dopo Allegri il sogno è Guardiola! Zidane sempre in corsa : La Juventus studia il futuro e lo fa partendo dalla panchina. Ancora incerto il futuro di Massimiliano Allegri. E’ risaputo che allenatore e dirigenza si incontreranno dopo la partita di ritorno contro l’Atletico Madrid per capire il da farsi. La sensazione, però, è che non ci sono più i presupposti per continuare assieme. Forse il ciclo di Allegri sulla panchina bianconera è realmente finito. Motivo questo per il quale Agnelli e ...

Juve - punizioni e centrocampo di nuovo ok. Ma con l'Atletico servono corsa - testa e gol : Di ritorno da Napoli con l'ottavo scudetto ben incartato in valigia, la Juve può concentrare ogni pensiero, ogni grammo di energia, sul ritorno di Champions. Sfumato dalla vista il sorriso bonario di ...

ESCLUSIVA – Calciomercato - la Juventus supera l’Inter nella corsa a Rakitic : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma le società del massimo campionato italiano pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al Calciomercato. La Juventus ha bisogno di un rinnovamento e partirà dalla panchina con l’addio dell’allenatore Massimiliano Allegri, in pole per il sostituto c’è sicuramente Zidane ma non va sottovalutata la pista che porta a Deschamps. Idee chiare anche sul ...

Juve - la rincorsa della Joya : Dybala - il San Paolo ti dona : TORINO - È l'immagine simbolicamente più veritiera del pomeriggio di Bologna: flaccido per mille ragioni, comunque godurioso per chi respira la Juventus e chissà, magari di buonissimo auspicio per ciò ...

Atletico-Juve - bianconeri messi in crisi da ritmo e corsa dell'Europa : Brutta sconfitta perché totale . L'unico tiro in porta è stato una punizione di Ronaldo dopo 8 minuti. Gli altri 80 sono passati senza una vibrazione. La differenza tra Champions e campionato è quasi ...

De Ligt-Juventus - bianconeri in vantaggio : il Barça si ritira dalla corsa : DE Ligt-Juventus – L’andata degli ottavi di Champions League, contro il Real Madrid campione in carica, rappresenterà un test importante per il centrale dell’Ajax, tra i gioielli più corteggiati del mercato internazionale. Matthijs de Ligt affronta questa sera la sfida forse più importante della sua giovane carriera. Ad osservarlo con attenzione ci sarà anche la Juventus, che lo […] More

Serie C - Mokulu decisivo : Juventus U23-Arzachena 1-0. Carrarese corsara a Novara : 2-1 : ALESSANDRIA - Al Moccagatta la Juventus U23 supera di misura l' Arzachena , 1-0 , grazie al gol di Mokulu , al 75', che fredda il portiere sardo con un bolide di sinistro sotto la traversa. Questi tre ...

Napoli - Chiriches avvisa la Juve : "Siamo ancora in corsa" : "Manca ancora tanto alla fine della stagione e credo che siamo in corsa sia in Italia che in Europa. Crediamo di poter dare battaglia in campionato e sappiamo di poter fare strada in Europa League". ...

Serie A - la 23^ giornata : continua la spettacolare corsa Champions - la Juventus rischia grosso ed anche per la salvezza è bagarre vera : Prende il via già dal giovedì la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia ben più importante con indicazioni in arrivo soprattutto per la zona Champions League. Proprio su questo aspetto bisogna considerare l’anticipo che apre le danze, in campo la Lazio di Simone Inzaghi che ha intenzione almeno momentaneamente di riprendersi il quarto posto, di fronte l’Empoli, una squadra che sembra in grande ...

Inter imbarazzante - adesso anche il quarto posto può diventare una chimera : corsa bellissima per la Champions mentre la Juventus scricchiola : Con i posticipi Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta si conclude la 22^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Partiamo dalla capolista, la Juventus è in grossa difficoltà ed incredibilmente deve fare i conti con problemi di rosa. Nell’anticipo del sabato è arrivato solo un pareggio nella partita contro il Parma, solo un grande Cristiano Ronaldo ha evitato la ...

Mundo Deportivo : «Corsa ad Emerson - Barcellona in vantaggio su Juventus e Inter» : TORINO - Emerson Aparecido Leite de Souza Junior , noto semplicemente come Emerson, si è messo in luce nella prima parte di stagione con la maglia dell'Atletico Mineiro ed è finito nel mirino di ...

Juventus in corsa sul possibile arrivo di Ramsey : Ottima performance a Piazza Affari per il titolo della Juventus , che scambia in rialzo del 4,51%. A scatenare gli acquisti le indiscrezioni stampa sul possibile arrivo nella squadra bianconera del ...

Napoli - riparte la corsa alla Juve : Insigne guida l'assalto alla Coppa : La Coppa Italia è un obiettivo dichiarato. Anche da Ancelotti. Il Napoli vuole provare ad arrivare fin in fondo e ad alzare il trofeo nella finale del 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma per ...

Calciomercato - Juventus molla Trincão : Inter sempre in corsa : Novità importanti sul futuro del giovane attaccante dello Sporting Braga Juventus Inter TRINCAO / Frenata improvvisa per la Juventus in merito all'affare Trincão . Secondo 'Rai Sport', il club bianconero sarebbe intenzionato a mollare la pista che porta al baby attaccante portoghese dopo l'incontro a Dubai tra l'agente Mendes e il Ds Paratici. La Juve avrebbero proposto il ...