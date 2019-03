ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019)di formaggioina ignari bimbi. E giù a ridere, ma anche a piangere. L’ultimotopic suisi chiama “”. Ed è un video di pochi secondi durante il quale la mano consapevole di qualche adulto entra in campo e fa volare sul viso di bambini, ma spesso anche di neonati, delle sottili fette di formaggio. Secondo quanto riportato dal New York Magazine ad inventarsi quella che in pochi giorni è diventata una “moda” è stato un tranquillo paparino di Chicago, Charles Amara. Basta andare sul suo profilo dove si mostra con suo figlio, Charlie Jr. in braccio in diverse foto. Poi all’improvviso l’ideona. Un video di pochi secondi con suspense. Bimbo inquadrato che fissa la videocamera dello smartphone, la mano di babbo entra in campo, e via il lancio della sottiletta sul viso.Amara puntualizza comunque che mentre al primo tentativo Charlie Jr. ...

TutteLeNotizie : Cheese Challenge, il trend social che fa discutere: sottilette lanciate in faccia ai bimbi… - Cascavel47 : Cheese Challenge, il trend social che fa discutere: sottilette lanciate in faccia ai bimbi. Il New York Magazine: “… - mammemagazine : Cheese Challenge: fette di formaggio volano in faccia ai #bambini -