Capcom is back | il CEO festeggia l' accoglienza riservata a Devil May Cry 5

(Di giovedì 7 marzo 2019) Le recensioni della critica internazionale perMay Cry 5 sono arrivate da poco, e sembra proprio che il gioco sia stato apprezzato. DMC5 sembra pronto a essere un altro successo per, un publisher che ha avuto qualche problema negli ultimi anni.Dopo i voti assegnati dalla stampa, il produttore diMatt Walker ha pubblicato un breve video su Twitter con un messaggio dal CEO diUSA, Kiichiro Urata. Come riporta Dualshockers, Urata-san ha semplicemente affermato "is".Urata-san ha assolutamente ragione. Qualche tempo fa il publisher sembrava essere in una brutta situazione, le cose sono poi cambiate rapidamente e drasticamente semplicemente tornando alle radici di alcuni dei loro franchise più iconici. Con Resident Evil VII, Resident Evil 2 e Monster Hunter: World all'inizio del 2018,ha raggiunto nuovi traguardi.Leggi altro...