Canottaggio – Azzurri in ritiro a Sabaudia a partire da domani

(Di giovedì 7 marzo 2019). Dagliinnuovamente aPrende il viail raduno del Gruppo Olimpico e Paralimpico della Nazionale Azzurra, quinto appuntamento collegiale stagionale preparatorio all’evento clou dell’anno remiero, i Mondiali Assoluti di Linz (Austria), in programma sul bacino di Ottensheim adiacente il Danubio dal 25 agosto al 1° settembre. Un mondiale valevole come prova di Qualificazione Olimpica e Paralimpica per Tokyo 2020. I 49 atleti convocati dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo saranno in collegiale nella cittadina pontina fino a domenica 24 marzo, ma già fra tre giorni saranno impegnati nel primo test agonistico poiché prenderanno parte alla prima Regata Regionale sulla distanza dei 2000 metri, in programma domenica prossima sempre a. Un appuntamento che permetterà al DT Cattaneo, e al suo staff, di ...

