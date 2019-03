Booking com | Ricavi 2018 da sistemazioni alternative a 2 | 8 mld Usd

Booking .com annuncia finaliste Technology Playmaker Awards 2019 : Roma, 1 feb., askanews, - Booking.com , una delle aziende di e-commerce più grandi del mondo e tra i leader del settore digitale, ha annuncia to le finaliste della seconda edizione dei Booking.com ...

Il primo Vodafone Happy Friday del 2019 regala un rimborso da utilizzare su Booking .com : Ogni Venerdì, tramite l’iniziativa gratuita Happy Friday , Vodafone offre un premio diverso ai suoi clienti iscritti al programma Vodafone Happy e oggi 4 Gennaio 2019 , il primo Venerdì dell'anno, Happy Friday coincide con uno dei sei appuntamenti dell’ Happy New Year. L’iniziativa prevede un rimborso premio da utilizzare sul sito dedicato ai viaggi Booking.com . L'articolo Il primo Vodafone Happy Friday del 2019 regala un rimborso da utilizzare su ...

La procura di Genova indaga su Booking.com : Per il sito di prenotazione on line di camere e alloggi, l’ipotesi è di omesso versamento Iva sulle commissioni, chiesta una rogatoria in Olanda e sono state sentite decine di proprietari di appartamenti dai finanzieri