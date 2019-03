Anticipazioni Una Vita | Samuel minaccia Blanca e Diego di ucciderli

Anticipazioni Uomini e donne : dopo il confronto Dal Corso chiede una seconda possibilità a Teresa : Il trono di Teresa Langella a Uomini e donne si è ufficialmente concluso con la puntata serale della scelta, trasmessa su Canale 5 lo sCorso 15 febbraio. In tale occasione, Andrea Dal Corso ha rifiutato di accettare la proposta della tronista e con il suo 'no' ha dato inizio a una serie di polemiche che ancora oggi stentano a placarsi. Il fatto che lui abbia evitato di spiegare le ragioni della sua decisione non è andato giù al pubblico del ...

Una Vita Anticipazioni 8 marzo 2019 : Diego è malato : Diego confessa al padre di essere gravemente malato e di essere preoccupato per la sua Vita. Blanca mette in guardia Olga dall'Alday, convinta che il ragazzo la stia solo usando.

Una Vita Anticipazioni : MARIA LUISA e VICTOR si trasferiscono a PARIGI : Per i telespettatori italiani della telenovela Una Vita sta per arrivare il momento di salutare VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) e MARIA LUISA Palacios (Cristina Abad): i due si trasferiranno infatti a PARIGI subito dopo il loro matrimonio. Scopriamo dunque insieme come avverrà l’uscita di scena… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che MARIA LUISA, dopo un lungo periodo in cui crederà di essere perseguitata dal malocchio, ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 11-17 marzo 2019 : Arturo Valverde in Fin di Vita! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019: Olga incaricata di uccidere Blanca! Felipe rischia la Vita! Arturo gravissimo! Anticipazioni Una Vita: Ursula chiede ad Olga di avvelenare Diego! Samuel vuole sciogliere il vincolo matrimoniale con Blanca! Lolita fa una scoperta molto importante, mentre la posizione di Antonito si aggrava sempre di più. Susana riceve nuove offese! Tantissimi i colpi di scena che ci ...

Una Vita - tre nuovi arrivi e una grande perdita : nuove Anticipazioni : anticipazioni Una Vita: Aurora Guerra lascia la soap, tre nuovi personaggi in arrivo ad Acacias 38 Grandissime novità per Una Vita e non solo. Partiamo dalla notizia dell’abbandono di Aurora Guerra. L’autrice della soap opera spagnola va via e non farà più parte della squadra che ha ideato e scritto Acacias 38 e Il Segreto […] L'articolo Una Vita, tre nuovi arrivi e una grande perdita: nuove anticipazioni proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane - Wyatt : scatta il bacio con una ex : Beautiful Anticipazioni americane: Wyatt bacia una sua ex fidanzata Le Anticipazioni americane di Beautiful annunciano un bacio inaspettato per Wyatt, il quale sta insieme a Sally. Il giovane Spencer incontra una sua ex fiamma, Florence. Si tratta della ragazza che finge di dare in adozione la sua bimba a Steffy. In realtà, non è altro […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane, Wyatt: scatta il bacio con una ex proviene da ...

Una Vita Anticipazioni 7 marzo 2019 : Sepulveda mette nei guai Antoñito : Antoñito è stata accusato di frode contro il municipio e il giorno del processo, l'uomo che avrebbe dovuto testimoniare in suo favore, ritratta la sua deposizione.

Il Segreto - Anticipazioni prossima settimana : una decisione sofferta : anticipazioni Il Segreto dall’11 al 15 marzo: Antolina tenta il suicidio Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi escluso il sabato su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni de Il Segreto dall’11 al 15 marzo svelano che Elsa si troverà costretta a prendere una decisione sofferta. A Puente Viejo è arrivato Armando, il vero marito di Magdalena che è identico a Don Berengario. Isaac dice ad Antolina che non ha ...

Una Vita - Anticipazioni puntate 10-15 marzo : la terribile malattia : anticipazioni Una Vita, puntate prossima settimana: il destino di Diego Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, il dottor Quilles capirà che Diego è malato. Dopo una visita approfondita il medico scoprirà che il giovane ha un’intossicazione da mercurio. Ursula sfrutterà la situazione a suo vantaggio, convincendo Olga ad avvelenare Alday. La ragazza però, che inizierà a provare dei sentimenti per il giovane con cui ha ...

Pauley Perrette torna in tv dopo l’addio a NCIS in una sitcom con Jaime Camil : Anticipazioni sul nuovo ruolo : Poco meno di un anno dopo aver lasciato il suo ruolo principale in carriera, Pauley Perrette torna in tv dopo l'addio a NCIS in un nuovo pilot per CBS, stavolta per una potenziale sitcom. Una nuova occasione per l'iconico volto di Abby Sciuto in NCIS, il procedural che ha lasciato tra le polemiche al termine della quindicesima stagione lo scorso anno, provocando quasi certamente il calo di ascolti che sta registrando la sedicesima attualmente ...

Anticipazioni La porta rossa 2 : una lite tra Vanessa e Cagliostro : La porta rossa 2: cosa succederà nella quinta puntata? Nonostante le partite di calcio su Rai Uno, La porta rossa 2 mantiene un pubblico affezionato che quasi fatica ad aspettare la puntata successiva, tanta è la curiosità di sapere cos’altro può ancora succedere. Chi è il vero colpevole? Tutti, ormai, sembrano poter essere implicati nella […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: una lite tra Vanessa e Cagliostro proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto : la moglie di Isaac avvelena la Laguna : La telenovela di origini spagnole “Il Segreto” continua ad ottenere un grande successo. Le Anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese, ci dicono che Antolina dimostrerà di essere sempre più malvagia. La moglie di Isaac Guerrero dopo essersi scontrata con Consuelo, deciderà di sbarazzarsi una volta per tutte Elsa Laguna. Purtroppo Antolina precisamente nel capitolo numero 1.953, avvelenerà il latte della sua ...

Anticipazioni Una Vita : Susana annuncia la gravidanza di Elvira Valverde : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva Una Vita sempre ricca di sorprese. Arriva una notizia clamorosa che sicuramente renderà felici tutti coloro che hanno seguito la tormentata storia d’amore di due personaggi. Si tratta di Elvira Valverde e Simon Gayarre, che dopo aver affrontato numerose vicissitudini per poter stare insieme per colpa di Arturo, avranno il loro lieto fine. Negli episodi che andranno in onda su Canale ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Mediaset prende una decisione choc : L’Isola dei Famosi 14 nella bufera: Mediaset rivoluziona il reality Lo scontro tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona nella puntata di Lunedì scorso dell’Isola dei Famosi, inutile negarlo, ha creato infinite polemiche sul web, e non solo. Difatti in tanti hanno criticato il modo in cui l’ex fotografo dei vip ha fatto certe rivelazioni al cantante, arrivando anche ad accusarlo di avergli mancato di rispetto. Sempre sui social ...