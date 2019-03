Abusi su figli | arrestati madre | compagno e amico

Abusi su figli - presa a madre e 2 uomini : ANSA, - TARANTO, 07 MAR - Per anni avrebbe violentato i figli minori con il suo compagno e un amico di famiglia. La mamma delle vittime e i due uomini , residenti in un comune della provincia di ...

Uccide suocero per vendicare Abusi sulla figlia a Rozzano - parenti applaudono fuori dalla caserma : Escono dalla caserma di Rozzano tra gli applausi dei pochi presenti, una decina di parenti che li aspettano all'esterno. Hanno 35 e 27 anni, piumino marrone uno, nero l'altro, jeans col risvoltino, volto inespressivo. Si sono costituti nel pomeriggio accompagnati dal proprio avvocato e poche ore dopo sono usciti in stato di fermo per omicidio aggravato. Hanno ammesso di essere loro i killer di Antonio Crisanti, il 63enne ucciso con quattro colpi ...

Quattro colpi per ammazzare l’ex suocero : “Mia figlia ha subito i suoi Abusi sessuali” : «Lo dovevo togliere di mezzo, perché ha abusato della mia bambina», ha detto ai carabinieri della tenenza di Rozzano quando si è consegnato nella tarda mattinata di ieri. Si è presentato accompagnato dal suo complice e dall’avvocato a meno di 24 ore dal delitto, e non ha avuto esitazioni: «Sono io quello che cercate»....

Milano - freddato in strada - confessa il killer : vendetta per presunti Abusi sulla figlia : Appena ieri, è stato freddato con quattro colpi di pistola. Un'esecuzione in piena regola avvenuta in strada nei pressi di un centro commerciale di Rozzano, nell'hinterland milanese. A distanza di 24 ore, ha un nome il killer di Antonio Crisanti, napoletano di 63 anni. Merito non di un'indagine lampo: il responsabile dell'omicidio ha bruciato sul tempo gli inquirenti andandosi a costituire stamattina alla locale tenenza dei carabinieri. Si ...