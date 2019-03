Mercato NBA | colpo Warriors | Andrew Bogut ha firmato

Mercato NBA – Warriors e Sixers sondano il mercato : occhi puntati su Andrew Bogut : Golden State Warriors e Philadelphia 76ers sondano il mercato dei free agent per assicurarsi un centro d’esperienza per la panchina: entrambe le franchigie interessate ad Andrew Bogut I Playoff si avvicinano sempre di più e le franchigie sicure della postseason passano al setaccio il mercato dei free agent per assicurarsi qualche pedina interessante che possa migliorare il proprio roster. Golden State Warriors e Philadelphia 76ers ad ...

Mercato NBA – Eric Bledsoe rinnova con i Milwaukee Bucks : offerto un ricco quadriennale per il playmaker : Eric Bledsoe ha deciso di rinnovare con i Milwaukee Bucks: il playmaker firma un ricco quadriennale con la franchigia al comando della Eastern Conference I Milwaukee Bucks fanno sul serio. La franchigia che, con un po’ di sorpresa, sta dominando la Eastern Conference, ha piazzato alcune importanti mosse di Mercato per regalarsi un presente e un futuro (nel breve) per giocarsi le sue chance in postseason. Alla corte dello straordinario ...

Mercato NBA – I Bucks sognano in grande : arriva Pau Gasol - Milwaukee punta alle Finals : Inizia una nuova avventura per Pau Gasol: lo spagnolo divorzia dai San Antonio Spurs per una sfida con i Milwaukee Bucks Il mese di marzo inizia con una sorprendente notizia che arriva d’oltreoceano con protagonista un campionissimo dell’NBA: Pau Gasol ha infatti deciso di divorziare dai San Antonio Spurs per iniziare una nuova avventura con i Milwaukee Bucks, con cui giocherà i playoff. Il 38enne spagnolo, che prima della ...

Mercato NBA - Dairis Bertans lascia l'Olimpia Milano e va ai New Orleans Pelicans : I New Orleans Pelicans non avranno un General Manager fisso, ma questo non impedisce loro di fare movimenti sul Mercato. Come riportato da ESPN e The Athletic, la franchigia della Lousiana ha messo ...

NBA - Draymond Green assume l'agente di LeBron James : un indizio di Mercato? : Dimmi con che agente vai e ti dirò chi sei. E in questa fase tutti i giocatori che provano ad andare a caccia di nuovi contratti provando a monetizzare il più possibile , o comunque a dare una svolta ...

Mercato NBA - Anthony Davis : 'Boston è una delle squadre in cui potrei andare a giocare' : Era il giocatore più atteso tra quelli presenti alle conferenze stampa che hanno preceduto il sabato dell'All-Star Game, di certo non perché a molti interessasse sapere se la sua presenza sul parquet ...

NBA All Star Game 2019 : il weekend delle stelle tra la celebrazione di Wade e Nowitzki e le idee per un’estate di Mercato infuocata : L’All Star weekend che si aprirà a Charlotte non ha neanche fatto in tempo ad iniziare che già ha generato un incalcolabile numero di discussioni, vuoi per esclusioni eccellenti dalla Partita delle stelle che catalizza l’attenzione generale, vuoi per alcune scelte tra Team LeBron (James) e Team Giannis (Antetokounmpo) che hanno fatto sollevare più di un sopracciglio, a causa di intrighi di mercato di vario genere. Prima di ogni altra ...

NBA - intervista esclusiva a Gallinari : 'Il Mercato ci ha sorpresi - ma puntiamo ai playoff' : Danilo Gallinari è soddisfatto dopo il facile successo ai danni dei Phoenix Suns. "È stata una bella vittoria" ha dichiarato il Gallo in esclusiva per skysport.it. "Dopo un'amara sconfitta contro ...

Mercato NBA : Enes Kanter rifiuta i Lakers e firma con i Portland Trail Blazers : Nella ristretta lista dei free agent rimasti a disposizione, Enes Kanter era di gran lunga uno dei più appetibili rimasti in circolazione. Dopo il buyout con i Knicks , che gli ha tolto di dosso gli ...

Mercato NBA - Anthony Davis-New Orleans - è rottura : 'I Pelicans non vogliono vincere' : L'esperimento è durato meno di tre partite, ma il tentativo di tenere in campo Anthony Davis nonostante la sua volontà di andare via già durante l'ultima sessione di Mercato sembra essere ...

Mercato NBA : Jeremy Lin passa ai Raptors - quale futuro per Anthony e Morris? : Dopo i colpi di Mercato della scorsa settimana, ancora molti giocatori sono in cerca di un contratto o di un'offerta che gli permetta di cambiare aria e di giocare gli ultimi mesi di stagione in un ...

Mercato NBA - New York Knicks : Kevin Durant spunta nella campagna abbonamenti 2019 : Quando si parla di Mercato, ogni mossa è lecita pur di provare a raggiungere l'obiettivo. Anche una provocazione, com'è stata interpretata da molti la scelta dei New York Knicks " poi rettificata, ma ...