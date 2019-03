La passione di Dibba | legali e consulenti

ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Roma Gli avvocati dell'ex parlamentare Alessandro Di Battista sono costati allo Stato italiano mille euro al mese. Prima della lunga vacanza, tra Messico, San Francisco, e Guatemala, ilè stato un deputato, molto attivo, dei 5 Stelle. Attività che in molti casi ha avuto bisogno dell'aiuto di un consulente legale. Al punto da spendere, dal budget destinato agli onorevoli, 55.837,33 in 57 mesi: mille euro ogni 30 giorni per pagare gli avvocati che assistevano e supportavano il deputato rivoluzionario nell'attività legislativa.Il primato del Che grillino emerge dal report sulle spese di deputati e senatori M5s realizzato dal sito maquantospendi.it. Una spesa obbligatoria per il secondo astro nascente del M5s: Di Battista, infatti, dopo la maturità scientifica, ha intrapreso all'Università Roma Tre un percorso di studi in materie artistiche. Prima di conseguire un master in Tutela ...

