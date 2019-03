Infortunio Dybala | problema ad un piede | la situazione

juvedipendenza

(Di mercoledì 6 marzo 2019)- Piccolo allarme in casa bianconera in vista del match di campionato contro l’Udinese, ma soprattutto in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Pauloha accusato un piccoloal, il quale non starebbe preoccupando lo staff medico bianconero, tantomeno allenatore e diretto interessato. Un piccolo trauma contusivo che … More

LOstiense : @_SiGonfiaLaRete @RafAuriemma Siete quelli che a Doha non hanno aspettato i vincitori, siete quelli che non restitu… - Enzo09264371 : @Group8g @StePozzo93 Ci vogliono i miglior Ronaldo dybala pjanic (costa) per passare questa partita..e se c' era qu… - lucadotto : RT @giuliachimi: L'immagine del #Napoli è Chiellini che mette fuori il pallone per l'infortunio di Dybala, e loro non ci restituiscono il p… -