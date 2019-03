«Captain Marvel» | la recensione

gqitalia

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Lo slogan di, in sala dal 6 marzo, recita: «Higher. Further. Faster» che significa «Più in alto. Più lontano. Più veloce»: se questa era la scommessa del film, si può dire che è stata vinta.Il cinecomic con Brie Larson, il primo dedicato a una supereroina, non solo mantiene le promesse, ma le supera perfino: un traguardo non da poco per un film che ha avuto una gestazione lunga e complessa, passato di mano in mano dal 2013 ad oggi, processo che avrebbe potuto costare caro e che, invece, non riporta danni evidenti. Anzi fa di più: compensa il «ritardo» portando una serie di contenuti che, paradossalmente, capitano al momento giusto. Del resto, nel film, niente è come sembra.I tre avverbi al grado comparativo «Più in alto. Più lontano. Più veloce» sono adatti anche per ...

repubblica : Dopo Wonder Woman, ecco Captain Marvel. La supereroina che fa impazzire le bambine [news aggiornata alle 00:05] - TRlSHAA : nO TO CAPTAIN MARVEL SPOILERS AKAKAKKSJSJSJS - luluantariiiska : CAPTAIN MARVEL SPOILERS BITCH WHAT THE FUCSKJSKSJSJSJ -