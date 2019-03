Antonella Clerici | Non reputo importante un anello al dito

Elisa Isoardi non teme più Antonella Clerici. Alla Prova del Cuoco arriva De Martino : Elisa Isoardi e Antonella Clerici hanno deposto le armi. A dir la verità, non avevano mai veramente litigato ma si era creato un inevitabile confronto, dato il passaggio di testimone Alla conduzione della Prova del Cuoco. La Clerici ospite a Domenica In dAlla sua amica Mara Venier ha chiarito una volta per tutte che non tornerà a presentare il celebre programma di cucina. Dunque, Elisa Isoardi può stare tranquilla, da Antonellina non deve temere ...

Toto conduttori per il Festival di Sanremo 2020 - da Amadeus ad Antonella Clerici : tutte le nuove impossibilità : A poco meno di un mese dalla conclusione della manifestazione, già al via il Toto nomi per il conduttore del Festival di Sanremo 2020 con il quale si festeggerà il 70° anniversario della kermesse quest'anno condotto da Claudio Baglioni. Tra le possibilità, si è già parlato di Amadeus, forte del successo di Ora o mai più. La sua presenza sarebbe perfetta per le celebrazioni dell'importante traguardo, dal momento che rappresenta uno dei ...

Domenica In - inquietante Antonella Clerici sulla Prova del cuoco : "Elisa Isoardi - stai serena" : In studio da Mara Venier c'è Antonella Clerici. Siamo a Domenica In, su Rai 1, la puntata del 3 marzo. Le due, ovviamente, parlano di televisione. Si torna ancora a discutere de La Prova del cuoco, l'ex programma della Clerici ora in mano a Elisa Isoardi. Ma la Clerici quel programma non lo ha mai s

Antonella Clerici : 'Ho cambiato vita per amore - ma sono felice. Quel rifiuto di John Travolta...' : 'Ho cambiato vita per amore, ma sono felice. Mi piacciono le cose semplici'. Antonella Clerici , ospite di Mara Venier a Domenica In , si racconta. Da qualche tempo, infatti, per amore del compagno, ...

Domenica In - Antonella Clerici : "Non tornerò a La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi stia serena" : Dopo aver parlato di famiglia e di amore, parla anche di lavoro Antonella Clerici, intervistata da Mara Venier a Domenica In.E se si tratta di carriera, non si può certo dimenticare per Antonella il successo, collezionato negli anni, da un programma che l'ha formata e l'ha fatta amare ancor di più al grande pubblico: La Prova del Cuoco, attualmente condotto da Elisa Isoardi. Nonostante in molti, soprattutto tra il pubblico da casa, ...

Antonella Clerici stupisce su Elisa Isoardi : “Non è giusto che…” : Antonella Clerici a Domenica In difende Elisa Isoardi La prima ospite della puntata di oggi di Domenica In è stata Antonella Clerici che ha parlato del suo ritorno a La prova del cuoco e ha difeso la sua presunta rivale Elisa Isoardi. Mara Venier ha infatti chiesto alla sua collega se fosse finalmente chiara sul suo addio al programma culinario e Antonella non ha avuto nessun dubbio: “Non ritorno a La prova del cuoco: non sono una ...

Antonella Clerici : "Smentisco tutto - non mi voglio sposare" ma Mara Venier non le crede : Una puntata tutta dedicata alle donne quella di Domenica In di questa settimana, così come l'ha definita Mara Venier nel corso dell'anteprima della puntata in collegamento con il TG1.Prima ospite in studio una sua cara amica, Antonella Clerici, che seduta sulla poltrona bianca in veste da intervistata, ha parlato a cuore aperto della sua vita privata, di Vittorio - suo attuale compagno - e della figlia, prima che di Sanremo Young che ...