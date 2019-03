Un ragazzo colpisce il figlio di 11 mesi dopo aver perso una partita a Fortnite

eurogamer

(Di martedì 5 marzo 2019) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese La Voix du Nord qualche giorno fa, undi 24 anni ha colpito ildi 11durante uno sfogo di rabbia manifestatosi perunadi, famoso battle royale di Epic Games. Il giovane è stato condannato ad un periodo di reclusione pari a 3 anni.A quanto pare ilha dei precedenti in tal senso, tempo addietro ha infatti scontato 2 anni di carcere per lesioni e maltrattamenti. Durante il suo processo ha cercato di difendersi affermando dicolpito il bambino per sbaglio, scagliando il controller. Tuttavia il Giudice non ha trovato convincente tale ricostruzione, (senza contare che l'imputato ha fornito una versione diversa alla compagna) trovando strano il fatto che nessuno ha chiamato i soccorsil'incidente. Sulla base dei fatti e considerando i precedenti dell'imputato, la Corte ha ...

