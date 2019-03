Teaser e data di Skam Italia 3 su TIM Vision | Eleonora ed Edoardo protagonisti di una

Game of Thrones 8 : il primo Teaser diventa virale. Ecco la data dell’ultima stagione [video] : Dobbiamo aspettare fino al 14 aprile. Finalmente è uscita la data ufficiale per l’ultima e attesa stagione di Game of Thrones 8. Questo quanto comunicato per via ufficiale dall’emittente Hbo. Ogni episodio sarà lungo 90 minuti per sei puntate. Questa sarà la fine della saga fantasy incentrata sui racconti della lotta tra le nobili famiglie per il dominio dei Sette Regni. Nel video-annuncio che potete vedere di seguito possiamo ...

Gomorra 4 / Video - data ufficiale e primo Teaser : Genny Savastano solo contro tutti : Gomorra 4, arriva la data d'inizio ufficiale e il primo teaser. Dal 29 marzo su Sky Atalntic, Genny Savastano solo contro tutti