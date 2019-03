Tav | Conte | ' Prenderemo una decisione entro venerdì nell' interesse di tutti i cittadini'

Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019) Si è concluso alle ore 11.30 il vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con la presenza anche del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Tonii, per discutere dell'affaire Tav e provare a risolvere un grattacapo che divide la maggioranza e crea malumori e lacerazioni anche tra gli stessi componenti del Movimento Cinque Stelle.Nessuno confidava in una risoluzione immediata, ma si trattava di un incontro quanto mai necessario, anche in vista delle europee del 26 maggio, per cominciare a porre le basi per uscire dall'oscurità di questo tunnel che non lascia indifferente l'opinione pubblica....

raffaellapaita : Hanno fatto un vertice #Conte #Salvini #DiMaio e #Toninelli per decidere di non decidere nulla sulla #Tav . Il gov… - petergomezblog : Tav, Conte: ‘Valutazione politica, non solo tecnica Posizioni di Lega-M5s non peseranno sulla scelta’ - DeborahBergamin : Non ci interessano i vertici, ci interessano le decisioni. Giovedì scorso il governo Conte, per voce di… -