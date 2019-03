Salute | ecco le due abitudini “salva sesso” e “salva prostata”

meteoweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2019) La classica mezz’ora al giorno (o più) di palestra e uno sguardo costante all’ago della bilancia. Due‘salva sesso’ e ‘salva prostata’ in età adulta, se praticate in maniera regolare e intensa già da prima dei 25 anni.Quando si è giovani ci si sente imbattibili e la prostata non è certo il primo dei pensieri, ma è bene riporre da subito le pantofole in soffitta. Perché si può mettere in cassaforte quello che gli urologi definiscono “un ‘tesoretto’ dida giocarsi più avanti negli anni”. Una sorta di ‘assicurazione’ sulla prostata, ma anche sulla vita sotto le lenzuola.E’ quanto emerge dai dati della campagna #Controllati 2018, promossa per il terzo anno consecutivo dalla Società italiana di urologia (Siu), con il supporto non condizionato di Menarini. Per gli specialisti la campagna ...

