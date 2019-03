liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) L'informazione politica della Rai si divide in due categorie. Da una parte ci sono telegiornali, su cui tutti si accapigliano. Eppure, da quando sono cambiati i direttori, materia per litigare ce n' è poca: nei diversi notiziari isulle presenze dei politici sono simili e in linea con la rappre

Piergiulio58 : Pd in crisi, ma occupa la Rai: ecco i veri dati, quanto spazio hanno i compagni - Libero Quotidiano - giontonon : RT @Musso___: Visco : <In Bankitalia si fa il massimo?? per la comunità e il nostro paese ... Non?? si fa tutto a Francoforte ... Bankitalia… - byondafragola : RT @Musso___: Visco : <In Bankitalia si fa il massimo?? per la comunità e il nostro paese ... Non?? si fa tutto a Francoforte ... Bankitalia… -