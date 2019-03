Continua la ' maledizione' Ramsey

La maledizione di Ramsey Continua . Domenica in gol - morti Perry e Flint : La maledizione di Ramsey , o presunta tale, non si ferma, anzi raddoppia. Aaron Ramsey , centrocampista gallese dell'Arsenal e futuro juventino, Domenica ha fatto gol e poche ore dopo è morto Luke ...

Volley - Coppa Italia 2019 : Perugia monumentale! I Block Devils rimontano dallo 0-2 e vincono il trofeo. Civitanova - la maledizione Continua : Il regno di Perugia continua, la maledizione di Civitanova non viene sfatata. I Block Devils hanno conquistato la Coppa Italia 2019 di Volley maschile sconfiggendo la Lube per 3-2 (21-25; 21-25; 26-24; 25-23; 15-13) e hanno così scritto il proprio nome nell’albo d’oro per la seconda volta nella storia, difendendo il titolo conquistato dodici mesi fa quando annichilirono proprio i cucinieri nell’atto conclusivo. All’Unipol ...