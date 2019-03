Arriva Volt | primo partito trasnazionale

Basket - Serie A – Che colpo per la Virtus Bologna : Arriva il 2 volte campione NBA Mario Chalmers! : Grande colpo della Virtus Bologna in vista del finale di stagione: c’è l’accordo con Mario Chalmers, playmaker dei Miami Heat campioni NBA in back to back La Virtus Bologna piazza un vero e proprio colpo da 90 in vista del finale di stagione. Le ‘V Nere’ sono pronte ad annunciare la firma di Mario Chalmers! Il 32enne nativo dell’Alaska può vantare 646 partite in NBA, giocate con la maglia dei Miami Heat e dei ...

Lazio - Inzaghi si scalda : Arriva il mese delle prime volte : Il primo derby d'Inzaghi a marzo fa rima col successo della Lazio. Anzi, nel 2000, addirittura con Scudetto. Il 25 marzo di 19 anni fa, i biancocelesti con Simone in attacco iniziano una lunga ...

Genova - la paura stavolta Arriva dall'amianto : Stamattina la raccolta delle firme per il timore che si diffonda il pericoloso metallo dalla demolizione con esplosivi di alcune parti del Ponte Morandi

Marcelo-Juventus - ora Arriva la conferma : c’è la svolta bianconera : MARCELO JUVENTUS- Un inizio di stagione decisamente a corrente alternata e un ipotetico addio al Real Madri ormai quasi certo a fine stagione. Marcelo si prepara a voltare pagine e dire addio al club spagnolo al termine della stagione. Il terzino brasiliano, corteggiato dalla Juventus, potrebbe decidere di vestire bianconero a cavallo della prossima estate. […] More

Ferrara - gli immigrati si rivoltano contro le forze dell'ordine. Arriva anche l'Esercito : E' famosa per essere una nota piazza di spaccio degli stupefacenti; qualche mese fa, la città era stata teatro di una violenta battaglia tra nigeriani per il controllo del mercato della droga. I due ...

Revisori di Napoli in rivolta : 'Più soldi per noi' - ma Arriva lo stop del Viminale : I Revisori dei conti del Comune di Napoli chiedono l'aumento di stipendio. Lo prevede il decreto Salvini-Tria del 21 dicembre scorso che contempla l'adeguamento dei compensi degli organi di controllo ...

Ikea - Arriva la svolta : mobili in affitto ed ecosostenibilità : I prodotti restituiti, danneggiati e in precedenza esposti vengono visualizzati qui e venduti con uno sconto significativo, ma anche con una politica di restituzione. Ikea utilizza una tecnica di ...

C’era una volta Deadpool - Arriva la versione per famiglie del mercenario : Con l’ultima versione rivisitata e corretta, Deadpool diventa un supereroe a misura di bambino. Il mercenario chiacchierone torna nel nuovo capitolo C’era una volta Deadpool, un film arricchito da venti minuti di scene inedite e diverse sorprese per gli appassionati. “Volevamo realizzare un ponte tra genitori e figli per favorire entrambi, per questo nasce C’era una volta Deadpool”, ha dichiarato lo sceneggiatore Rhett Reese. Una fiaba dedicata ...

Travolto da un’auto e ricoverato - gli Arriva la multa perché la bici era senza campanello : Il ciclista è finito in ospedale con varie fratture e una prognosi di 40 giorni. L'automobilista ha ammesso le sue colpe ma per gli agenti della municipale andava multato anche la vittima dell'incidente per la mancanza del campanello sulla sua mountain bike.Continua a leggere

L’iniezione si ingoia - svolta contro diabete e glicemia alta : addio punture - Arriva la pillola con ago : addio buchi nella pelle. In futuro l’iniezione si potrà ‘ingoiare’, grazie a pillole capaci di veicolare micro-aghi lungo il tubo digerente per somministrare la medicina direttamente nello stomaco. Come assumere una compressa, ricevendo però una puntura indolore. Con ogni probabilità i primi a beneficiare della possibile svolta saranno i malati di diabete, per i quali è già in sperimentazione un dispositivo pensato per liberare ...

UK - chiamano ambulanza per tre volte e non Arriva : muore un bambino di 6 anni : Un episodio davvero drammatico si è verificato in Inghilterra, precisamente a Plymouth, dove un bimbo di soli 6 anni è deceduto a causa di un improvviso blocco intestinale. Non appena il bambino ha accusato il malore, il padre, intuendo che si trattava di qualcosa di serio, visto che le condizioni del piccolo peggioravano, ha chiamato i soccorsi e ha descritto la situazione che stavano vivendo. Un'operatore sanitario, secondo quanto si apprende ...

USO TERAPEUTICO DELLA CANNABIS : Arriva LA SVOLTA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITÀ : Ci auspichiamo che i Governi, a partire dal Governo italiano, non intralcino un processo di riforma che trova le basi nella scienza e sull'efficacia delle politiche. Solo l'oscurantismo ideologico ...

Nicole Grimaudo a Vieni da me/ 'Il successo è Arrivato per caso. Sono stata la prima volta di Pietro Sermonti' : Nicole Grimaudo a Vieni da me ripercorre le tappe della sua straordinaria carriera: da Non è la Rai al cinema e alle fiction.

Sinclair e Williams insieme per la prima volta - Arriva 'Electrico Romantico' : Roma, 16 gen. , AdnKronos, - Un inizio d'anno in grande stile per Bob Sinclar. Dopo l'enorme successo ottenuto l'anno scorso con "I believe", il deejay e produttore francese più famoso al mondo è ...